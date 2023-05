L'Équateur réduit sa dette d'un milliard en s'engageant pour la protection de la nature

ASSOCIATED PRESS - Dolores Ochoa

Les Galapagos possèdent l'un des écosystèmes les plus fragiles, avec une flore et une faune uniques au monde.

Cette réduction de la dette de l'Équateur a été permise grâce un accord avec le Crédit Suisse et la Banque interaméricaine de développement (BID).

La dette actuelle de l’Équateur d'1,63 milliard de dollars a été réduite de presque un milliard, soit 656 millions de dollars. Le pays a passé un accord avec le Crédit Suisse et la BID pour obtenir une réduction de dette. En contrepartie, les autorités du pays devront mettre en place des mesures écologiques. C’est un mécanisme inédit.

Sur ces économies d'environ un milliard de dollars par exemple, près de 450 millions de dollars devront être consacrés à la conservation de la flore et de la faune des Galápagos, un archipel équatorien du Pacifique. Il s'agit d'un paradis de la biodiversité avec une faune unique. Elles tirent leur nom des tortues géantes qui y vivent. Leur écosystème fragile est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité et a inspiré au scientifique anglais Charles Darwin sa théorie de l'évolution des espèces au XIXe siècle.

« L'échange dette-nature est une étape historique qui marque un avant et un après dans le développement environnemental et économique du pays », a souligné le ministre de l'Environnement, Jose Antonio Davalos. « Ce mécanisme financier témoigne de la ferme volonté de l'Équateur de s'engager dans une transition verte vers une économie productive, inclusive et durable », selon le gouvernement.

Pétrole

Mais cette annonce est toutefois contrastée par la politique du gouvernement de Guillermo Lasso. Le pétrole brut est le premier produit d'exportation équatorien, à raison de près de 500 000 barils par jour. Et en arrivant au pouvoir en 2021, le président Guillermo Lasso a d’ailleurs promis de doubler la production jusqu'à un million de barils par jour, en dépit de l’opposition des populations indigènes et des écologistes.

L’exploitation du pétrole en Équateur pourrait cependant prendre un coup dans l’aile. Après dix ans de combat, les écologistes ont, enfin, obtenu satisfaction. La Cour constitutionnelle vient de donner le feu vert, à un référendum, sur la poursuite de l'exploitation pétrolière, dans la partie amazonienne du pays.

