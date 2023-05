Kenya: deux plantations de géants du thé perdent leur label après un scandale d'abus sexuels

Récolte de feuilles de thé dans une plantation dans le comté de Kerico au Kenya (Image d'illustration). © Tuul & Bruno Morandi / Getty Images

Texte par : RFI

Mises en cause dans des affaires d'abus sexuels, deux filiales kényanes de géants mondiaux du thé (Lipton Teas and Infusions et James Finlay) se sont vu retirer un label de développement durable cette semaine. Selon une enquête de la BBC diffusée en février, plus de 70 femmes auraient été abusées.