Entreprises du CAC 40: les dividendes à un nouveau niveau record en 2022

Les résultats record des entreprises du CAC 40 on été dopés notamment par l'énergie et le luxe, dont le groupe LVMH. Ici, son PDG Bernard Arnault annonce les résultats annuels de la maison-mère de Louis-Vuitton à Paris, le 26 janvier 2023.

67,5 milliards d’euros, c’est le montant record des dividendes distribués, en 2022, aux actionnaires des entreprises du CAC 40, les poids lourds de la Bourse de Paris. Soit 10 milliards de plus qu’en 2021. C’est ce qui ressort du rapport annuel de l’ONG l’Observatoire des multinationales publié ce lundi 15 mai 2023.

Cette manne provient des bénéfices records enregistrés par les sociétés du CAC 40. En 2022, elles ont réalisé plus de 138 milliards d’euros de profits. Les deux tiers ont été redistribués, sous forme de rachat d’actions, ou de dividendes.

Sans surprise, on retrouve en tête du palmarès, TotalEnergies qui a profité de la flambée des prix du pétrole et du gaz. Le géant pétrolier est l’entreprise qui a reversé le plus de dividendes, 10 milliards d’euros, et celle qui a effectué le plus de rachats d’actions, 7 milliards, en France, l’an dernier.

Vient, ensuite, le leader mondial du Luxe LVMH avec 6 milliards de dividendes. De quoi alimenter le débat sur la taxation des superprofits, et du partage de la valeur avec les salariés.

Il n’y a pas que la France, d’autres pays dans le monde ont enregistré des distributions record : les États-Unis, le Canada, le Brésil, l’Inde et Taïwan.

Depuis 2019, le #CAC40 a effacé 16000 emplois en France



En même temps, ses profits ont augmenté de 74%, ses dividendes et rachats d'actions de 61% (+44% et +136%), la rémunération des patrons de 27%



