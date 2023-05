France: un lycéen lance une application anti-inflation pour aider à faire des économies

Pour faire face à une inflation alimentaire qui pointe à 15% sur un an en avril 2023, Simeon Simeonov, un lycéen niçois, a lancé Tous anti-inflation. Cette application mobile compare les prix des grandes enseignes et promet à ses utilisateurs de faire des économies.

C'est en entendant les discussions de sa famille que Simeon Simeonov, Bulgare de 18 ans, a eu l'idée de cette application mobile. « Mes parents se plaignaient souvent des prix qui augmentaient de plus en plus. » Ce lycéen en terminale numérique et sciences informatiques passe alors ses soirées, ses week-ends et ses vacances sur son projet de comparateur de prix et, début avril, au bout de quatre mois de travail, l'application est enfin disponible, avec une interface épurée qui offre deux options à l'utilisateur. « Soit on peut scanner le produit, soit on peut chercher directement le produit de son choix », explique-t-il.

Données récupérées en ligne

Baptisée Tous anti-inflation, une référence à la fameuse application TousAntiCovid, l'appli se base sur la bibliothèque de produits alimentaires Open Food facts et les sites des drives des supermarchés. Grâce à ces données récupérées en ligne, près d'un million de produits, avec un nom, une image, une quantité sont recensés. « L'application recherche ensuite tous les magasins autour de vous et vous affiche à chaque fois le prix moins cher au plus cher », développe le jeune homme.

Avec Tous anti-inflation sur son téléphone, chacun peut connaître l'enseigne qui affiche le prix le plus avantageux pour le produit qu'il recherche ou le panier qu'il souhaite acheter. Un outil utile que son auteur espère pérenniser, même si l'inflation se tasse.

Offres promotionnelles

Simeon Simeonov prévoit d'installer, dès cet été, de nouvelles fonctionnalités en ajoutant notamment les offres promotionnelles à son catalogue pour faire toujours plus d'économies. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 15% en un an, selon les dernières données de l’Insee, communiquées vendredi. L'inflation est l'une des préoccupations principales des Français. L'application a d'ailleurs déjà été téléchargée plus de 5 000 fois depuis son lancement il y a un mois.

