Le groupe de téléphonie britannique BT annonce la suppression de 55000 emplois

Le groupe de téléphonie britannique BT, qui avait déjà commencé à trancher dans ses coûts dans un contexte économique difficile, a annoncé ce jeudi 18 mai qu'il allait supprimer jusqu'à 55 000 emplois d'ici 2030.

BT s'appuiera d'ici la fin des années 2020 « sur une main-d'œuvre beaucoup plus restreinte et des coûts considérablement réduits », a indiqué le directeur général Philip Jansen dans un communiqué. Cela représente jusqu'à 42% des 130 000 personnes employées au total par le groupe, directement ou à travers des intermédiaires.

L'annonce de BT intervient deux jours après celle de son rival Vodafone qui vise 11 000 suppressions d'emplois sur trois ans afin de relancer sa compétitivité dans un contexte de performance et de cours boursier en berne depuis plusieurs années.

BT invoque ce jeudi les mêmes raisons pour justifier cette suppression de 55 000 emplois d'ici 2030. Mais la direction en ajoute aussi deux autres. D'abord, elle aura très bientôt fini d'installer les réseaux 5G et la fibre optique. Elle aura donc besoin de beaucoup moins de main d'œuvre dans ce domaine. En outre, 10 000 des 55 000 postes qui seraient supprimés seraient liées à l'intelligence artificielle, selon le directeur général de BT. Les robots numériques vont être de plus en plus utilisés pour gérer les appels, mais aussi pour aider au diagnostic des problèmes de réseau.

Les syndicats de l'entreprise se disent préoccupés, mais pas surpris. L'un d'eux espère que les suppressions de poste aient lieu d'abord chez les sous-traitants ou via des départs volontaires.

Intelligence artificielle: quels emplois menacés? Michael Aim, expert des questions d'intelligence artificielle en entreprise, explique dans quels autres domaines on peut s'attendre à des suppressions de postes liées à cette nouvelle technologie. « Tout ce qui va être comptabilité, tout ce qui va concerner la direction administrative et financière va être fortement touché. Il y a énormément de tâches de ce type qui vont être soutenues par l'intelligence artificielle : les analystes, les départements juridiques dans les entreprises... Tout cela va être extraordinairement touché. Il va y avoir un moment un peu compliqué. Des emplois vont probablement disparaître. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Pas sûr. Certains emplois méritent de bénéficier de l'assistance de l'IA pour être moins aliénants. »

