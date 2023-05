Union européenne : les prix du gaz en chute libre

Le prix du gaz naturel européen est au plus bas depuis deux ans à l'approche de l'été 2023. © REUTERS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après des craintes de pénurie l'an dernier et une flambée des cours, le prix du gaz naturel ne cesse désormais de baisser sur le marché européen. Il tourne autour de 30 euros le mégawatt-heure, et c’est son plus bas niveau depuis près de deux ans.