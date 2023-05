JO 2024: Paris et la région parisienne enregistrent un record de réservations sur Airbnb

À Paris, mais aussi à Clichy, Saint-Denis ou même à Versailles, les locations d'appartements sur la plateforme Airbnb explosent avec l'ouverture de la deuxième phase de vente des billets pour les Jeux olympiques de 2024.

Ticket gagnant pour Airbnb : à plus d'un an des premières épreuves des Jeux olympiques de 2024, une dizaine de milliers de nuitées ont déjà été retenues sur le territoire francilien par le biais de la plateforme de réservation de logements.

Ces records de réservations ne sont pas près de s'arrêter, puisque depuis l'ouverture de la deuxième phase de vente des billets, la plateforme a enregistré neuf fois plus de recherches par rapport aux semaines précédentes.

Dans le palmarès des villes les plus recherchées : Paris et Marseille, où se dérouleront des épreuves aquatiques, mais aussi des villes aux portes de la capitale. Notamment Clichy, Boulogne, Saint-Denis, et Versailles qui accueillera plusieurs épreuves autour des sports équestres, ainsi que le marathon.

Selon le site de réservation, 60% de ceux qui ont déjà réservé leur séjour viennent de pays européens, 20% viennent des États-Unis. Les touristes asiatiques devraient également revenir progressivement sur la plateforme.

Au total, selon une étude récemment publiée par Deloitte, ce sont plus d'un demi million de visiteurs qui pourraient séjourner dans un hébergement réservé sur Airbnb pendant la période des jeux. De quoi mettre du beurre dans les épinards des hôtes franciliens qui pourraient toucher en moyenne près de 2 000 euros brut pour le séjour.

