France: la plupart des saisies douanières sont en hausse en 2022

En France, la douane fait le bilan et se félicite d'une année « exceptionelle ». Trafic de cigarettes, produits de contrefaçon, avoirs criminels... La plupart des saisies sont en hausse en 2022 selon le rapport du ministère des Comptes publics. Son ministre, Gabriel Attal alerte notamment sur la hausse du trafic de cigarettes.

Publicité Lire la suite

Près de 650 tonnes de cigarettes en une seule année. Jamais la douane française n'avait saisi autant de tabac de contrefaçon. Ce chiffre record s'explique notamment par le démantèlement de cinq usines clandestines dans l'Hexagone.

Si l'augmentation des saisies ne signifie pas forcément une hausse des quantités en circulation, les douanes pointent une « augmentation des trafics » avec un basculement du trafic de stupéfiant vers le trafic de cigarettes.

Et il n'y a pas que les saisies de tabac qui explosent. Les douaniers trouvent de plus d'articles de contrefaçons, d'armes, d'espèces animales menacées ou encore d'avoirs criminels. Dans le cadre des sanctions envers la Russie, des cargos, des yachts et des hélicoptères ont aussi été immobilisés

Seules les saisies de drogues sont en légère baisse.

Ce bilan tombe quelque jours avant l'examen d'un projet de loi au Sénat qui vise notamment à alourdir les sanctions contre les personnes impliquées dans le trafic de tabac.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne