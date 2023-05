Aviation: Lufthansa investit massivement dans ITA Airways, le successeur d'Alitalia

ITA Airways est prête à convoler avec Lufthansa. L'État italien et le transporteur aérien allemand signent un accord. Pour entrer dans le capital d'ITA Airways, le successeur de la compagnie publique italienne, Lufthansa investit 325 millions d'euros. Une solution « gagnant-gagnant », selon les parties impliquées.

AP - Jae C. Hong

Pour Alitalia, il n'y a pas eu d'autres options pour survivre que de se rapprocher d'un grand groupe européen. Malmenée depuis vingt ans, accumulant des pertes de milliards d'euros, la compagnie aérienne italienne a été placée sous administration publique, puis remplacée par ITA Airways.

Recapitalisé en début d'année par l'État italien à hauteur de 400 millions d'euros, le successeur d'Alitalia devait trouver rapidement un partenaire pour l'aider à redresser ses comptes.

Lufthansa prend 41% au capital

Lufthansa, elle, réussit ici son entrée dans le capital d'ITA Airways après deux tentatives avortées dans le passé. Le transporteur allemand prend 41%, et se garde la possibilité d'augmenter sa participation ou - in fine - de racheter la compagnie italienne. Cette stratégie, si elle fonctionne, permettra au groupe allemand d'accéder au marché italien, le troisième plus important marché du continent européen.

Lufthansa qui possède déjà Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss et une autre compagnie italienne Air Dolomiti devrait ainsi multiplier ses vols vers le continent américain, mais aussi vers l'Afrique et l'Asie.

