Le Vietnam veut réduire ses exportations annuelles de riz de 44% d'ici à 2030

Troisième exportateur mondial derrière l'Inde et la Thaïlande, le Vietnam a adopté une nouvelle stratégie avec laquelle il vise avant tout les marchés asiatiques, mais aussi l'Afrique.

Le Vietnam veut notamment améliorer la qualité de ses exportations et garantir la sécurité alimentaire nationale.

En réduisant ses exportations, le gouvernement vietnamien souhaite notamment « stimuler les exportations de riz de haute qualité », tout en garantissant la sécurité alimentaire nationale. Hanoï veut se concentrer sur la production de riz parfumé et gluant, tout en réduisant la production de grains de faible qualité à 15% sur la production totale d'ici 2025 et à 10% d'ici 2030. Hanoï précise également que le pays s'efforcera de réduire les résidus de produits phytopharmaceutiques, y compris les pesticides, dans son riz.

Le Vietnam souhaite par ailleurs diversifier ses marchés d'exportation du riz afin de réduire sa dépendance à l'égard d'un pays en particulier. Les Philippines sont en effet depuis longtemps le principal acheteur du riz vietnamien, avec notamment 45% des expéditions l'année dernière. Selon cette nouvelle stratégie, 60% des exportations de riz vietnamien devraient être destinées aux marchés asiatiques et 22% à l'Afrique d'ici à 2025. Moins de 15% cibleront l'Amérique, le Moyen-Orient et l'Europe réunis.

L'Afrique reste un marché intéressant pour le Vietnam. Selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, les exportations vietnamiennes vers le continent s'élèvent à plus de 2 milliards de dollars en 2022. Les exportations de riz représentent à elle seule plus de 568 millions de dollars.

Une pénétration du marché africain qui pourrait bien s'accélérer grâce à la ZLECAf, cette zone de libre échange continentale africaine, qui lève partiellement ou totalement les droits de douanes. En 2019, le Vietnam a exporté du riz vers 35 pays africains, notamment le Sénégal, l'Algérie ou encore la Gambie.

