Les vins de Bourgogne battent les records à l’exportation

Les viticulteurs bourguignons se frottent les mains. L’engouement des consommateurs pour leurs vins ne faiblit pas. En 2022, 92 millions de bouteilles ont été expédiées dans le monde entier pour un chiffre d’affaires record de 1,5 milliard d’euros. La Bourgogne pourrait-elle produire plus de vins ? Ses parts de marché en dépendent.

« Les chiffres à l’exportation sont en constante augmentation », se réjouit Christian Vanier, directeur général du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB). Ce succès est dû essentiellement à la valorisation des bouteilles, mais pas seulement. Certes, les prix des flacons montent à cause de l’inflation, mais la rareté du produit y est aussi pour quelque chose. Alors, comment satisfaire tout le monde ? Depuis plus de vingt ans, la production de ce vignoble de l’est de la France est pratiquement constante. En moyenne, 1,4 million d’hectolitres de vins sont produits tous les ans. Comparé à la région bordelaise qui en produit trois fois plus, ce n’est pas beaucoup.

La moitié de la production bourguignonne est consommée hors de l’Hexagone. Les Américains, les Britanniques, les Canadiens, les Japonais ou encore les Belges en raffolent. Problème : quand la récolte est amputée à cause du gel de printemps ou d’autres aléas météo, les vins commencent à manquer et les acheteurs s’impatientent. C’était le cas en 2021, l’une des pires récoltes jamais connues en Bourgogne. Heureusement, l’année 2022 a vu la plus grosse récolte viticole après celle de 2018 (1,74 million d’hectolitres de vins produits). L’offre devrait a priori satisfaire la demande. En attendant le millésime 2023, les professionnels peuvent souffler, mais ils restent vigilants, car les défis sont énormes.

Le réchauffement climatique de plus en plus palpable dans le vignoble bourguignon. © Agnieszka Kumor / RFI

Adapter le vignoble au changement climatique

Comme partout ailleurs, le vignoble bourguignon est affecté par le réchauffement climatique. Michel Barraud est vigneron à Sologny, dans le mâconnais et président de la cave coopérative Vignerons des Terres secrètes à Prissé. Ayant repris 9 hectares de vignes appartenant à ses parents en 1989, il a pu agrandir l’exploitation familiale qui atteint aujourd’hui 45 hectares. « Les températures qui montent, le gel et autres catastrophes climatiques se répercutent sur la fluctuation de nos récoltes. C’est un vrai yoyo sur les cinq dernières années », soupire le vigneron. « Le débourrement, cette phase primordiale où le cycle végétatif débute, est de plus en plus précoce. En cas de gel, la vigne est détruite. C’est ce qui s’est passé notamment en 2016, 2017 et 2021. La sécheresse pose un autre problème très important. D’autant plus qu’elle devient récurrente », poursuit-il. Une vraie stratégie d’adaptation du vignoble bourguignon au changement climatique a été mise en place au sein de l’interprofession.

« En 2050, à Beaune en Bourgogne, on aura le temps qui fait aujourd'hui dans le sud de la France », martèle le directeur général. Conscient de cela, le BIVB mène depuis cinq ans des travaux de recherche sur les méthodes d’adaptation de la vigne à des températures qui grimpent. Sont étudiés notamment les nouveaux porte-greffes. Cette partie racinaire du pied de vigne sur laquelle on va greffer le cultivar de raisin doit être très résistante à la sécheresse. « On verra certainement des choses évoluer sur ce point dans les années à venir : certains porte-greffes, que l’on n’utilisait pas en Bourgogne, viendront des régions du Sud », abonde son collègue vigneron. Sont concernés les régions de France, mais aussi celles du pourtour méditerranéen, comme l’Italie, la Sardaigne ou l’Espagne. « Et même les États-Unis, fort avancés sur le plan de la recherche agronomique ».

Les variétés de raisin anciennes, résistantes, autochtones

Par ailleurs, on explore des cultivars anciens ou même parfois oubliés : plus tardifs ou plus précoces, résistants à la sécheresse, tolérants aux températures élevées, produisant moins de sucre et plus d’acidité, mais écartés au fil de l’histoire parce que jugés moins productifs ou moins qualitatifs. Sans oublier les cépages plus résistants aux maladies. Évidemment, le chardonnay et le pinot noir resteront deux cépages rois de la Bourgogne, mais d’autres cépages pourraient venir les épauler. Pour Thiébault Huber, propriétaire du domaine Huber-Verdereau à Meursault, des cépages peu connus comme le chardonnay rose, le sacy, le melon de Bourgogne, le savagnin, le pinot liébault ou le trousseau pourraient s’ajouter à l’avenir aux cépages autorisés pour la production des vins de Bourgogne. Comme c’est le cas aujourd’hui en Champagne.

Produire des vins aromatiques, légers, élégants et qui gardent longtemps une fraîcheur, c'est l’objectif de ces professionnels. « La logique autrefois était de vendanger le plus tard possible pour obtenir le raisin à maturité optimale. Aujourd’hui, on raisonne nos dates de vendanges différemment. Avant, on regardait uniquement la richesse en sucres. À présent, on va regarder tous les équilibres et on va choisir notre jour J de vendanges de façon plus adaptée, en dégustant le raisin, en faisant des analyses. Ce qui va nous permettre parfois de récolter plus tôt que ce que l’on avait prévu. Cette fraîcheur qui fait la typicité de nos vins, on y travaille chaque jour en passant du temps dans notre vignoble. On s’adapte », conclut Michel Barraud, le viticulteur à Sologny. Les vins de Bourgogne s’adaptent aussi à tous les portefeuilles, dès 12 euros la bouteille.

