Hong Kong ouvre le marché des cryptomonnaies aux investisseurs particuliers

Les autorités hongkongaises ont décidé d'assouplir la règlementation en matière de cryptomonnaies, à compter du jeudi 1er juin. Jusqu'à présent, les échanges en cryptomonnaie étaient réservés à une poignée de riches clients, ceux dont le portefeuille pesait au moins 8 millions de dollars hongkongais (environ 950 000 euros).

Avec cette nouvelle règlementation, les autorités hongkongaises espèrent relancer leur économie, ébranlée par les manifestations pro-démocratie de 2019 et les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Selon plusieurs observateurs, Hong Kong pourrait devenir un point de passage obligé pour les investisseurs de Chine continentale, où les cryptomonnaies sont quasiment interdites.

Les plateformes d'échange de cryptomonnaies Huobi et OKX., toutes deux fondées en Chine, ont d'ores et déjà annoncé leur intention de demander une licence auprès des régulateurs d'Hong Kong. Et si la position de Pékin reste inchangée, plusieurs hauts responsables économiques chinois ont publiquement soutenu ce virage opéré par l'archipel.

Ce nouveau cadre règlementaire est aussi adopté à un moment où tous les régulateurs du monde tentent d'encadrer le marché des cryptomonnaies. Un marché dont la capitalisation boursière dépasse désormais les 1 000 milliards de dollars. Début avril, le Parlement européen a adopté de nouvelles règles en la matière. L'organisation internationale des régulateurs boursiers lui a emboîté le pas. Fin mai, elle a publié une série de propositions en vue d'établir un cadre règlementaire harmonisé pour l'échange de cryptomonnaies.

