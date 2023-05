La France inaugure une méga-usine de batteries électriques dans le Nord

Trois ministres français, deux ministres allemand et italien, les patrons de Total, Stellantis et Mercedes sont présents à l’inauguration en grande pompe mardi 30 mai d'une « gigafactory », une usine de batteries électriques à Douvrin, près de Lens, dans le nord de la France. Le gouvernement français veut y voir le symbole de la ré-industrialisation du pays et de la souveraineté européenne retrouvée.

L'entrée de la méga-usine de la Compagnie de cellules automotives (ACC), une coopération entre Stellantis, TotalÉnergies et Mercedes, à Billy-Berclau-Douvrin (Nord), le 30 mai 2023. © Pascal Rossignol / Reuters

