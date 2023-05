Le Vietnam envisage d'aider les multinationales pour compenser la mise en place des taxes mondiales

Le Vietnam envisage d'accorder des aides de plusieurs millions de dollars à Samsung et d’autres groupes de l’électronique, pour compenser les taxes mondiales mises en place par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Alors que l’impôt mondial doit entrer en vigueur à partir de 2024, les multinationales basées au Vietnam se mobilisent. Selon cette réforme de l’OCDE approuvée par 140 États, les multinationales devront s’acquitter d’un impôt minimum de 15% dans chaque pays où elles sont installées.

Les sud-coréens Samsung et LG Electronics, le fabricant américain de puces Intel, ou bien encore l’allemand Bosch, ciblés par cette réforme, ont ainsi interpellé les autorités vietnamiennes, pour obtenir des compensations financières, et notamment des allégements fiscaux.« Si ce problème n'est pas entièrement résolu, la compétitivité du Vietnam diminuera », a déclaré Hong Sun, président de la Chambre de commerce coréenne au Vietnam, soulignant que les investisseurs sud-coréens étaient particulièrement sensibles à ces changements.

Le Vietnam, une alternative face aux tensions chino-américaines

Sous pression, le gouvernement vietnamien prépare donc un projet de loi dans ce sens, qui pourrait être approuvé par le Parlement en octobre 2023. Les enjeux économiques sont énormes pour le pays. Ces dernières années, le Vietnam a attiré de grandes entreprises, inquiètes des tensions entre Pékin et Washington.

À titre d’exemple, Samsung qui est le plus gros investisseur étranger dans le pays, emploie plus de 160 000 salariés dans ses usines. Le taux d'imposition de Samsung varie selon les districts et se situait entre 5,1 % et 6,2 % en 2019 dans les deux provinces du nord du Vietnam où il produit des smartphones, selon les données du gouvernement citées par les médias locaux.

Le coût total de la mesure envisagée est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars par an, a indiqué la source, précisant que la facture pour le Vietnam s'élèverait au moins à 200 millions de dollars par an. Toutefois, les coûts devraient correspondre approximativement aux recettes supplémentaires que le Vietnam devrait tirer des taxes plus élevées qu'il imposera aux grandes multinationales dans le cadre des nouvelles règles mondiales, a déclaré la source.

