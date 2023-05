La hausse des prix en France ralentit à 5,1% sur un an en mai

L'inflation a marqué un net ralentissement au mois de mai en France, une embellie toutefois assombrie par une consommation des ménages qui a accentué son repli et laisse augurer de mois à venir plus difficiles pour l'économie du pays. Les prix ont continué à augmenter sur un an en mai, de 5,1%, mais moins fortement que les mois précédents (5,9% en avril et 6% en début d'année), selon l'Insee.

L'inflation en France ralentit en mai 2023. © CHRISTOPHE SIMON / AFP

Texte par : RFI Suivre