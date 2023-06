La SNCF lance la restructuration de sa branche de fret et met en colère les syndicats

Ce vendredi, la SNCF, la compagnie ferroviaire publique, a lancé la restructuration de sa branche de fret, c'est-à-dire de transport de marchandises. L'Union européenne soupçonne l'entreprise de distorsion de la concurrence, à cause de l'argent qu'elle a reçu de l'État français, son unique actionnaire. Le gouvernement précise qu'il s'agit d'éviter à l'entreprise de devoir rembourser plusieurs milliards d'euros, ce qui serait une faillite assurée. Les syndicats parlent d'un démantèlement.

Publicité Lire la suite

Le gouvernement n'a pas voulu attendre la fin de l'enquête de la Commission européenne qui soupçonne la branche fret de la SNCF d'atteinte aux règles de la concurrence. Pour éviter à la branche fret de la SNCF de devoir rembourser plus de 5,3 milliards d'euros d'aides de l'État, le gouvernement n'a pas voulu attendre la fin de l'enquête de la commission européenne, qui soupçonne l'entreprise d'atteinte aux règles de la concurrence. La solution retenue pour éviter une telle issue prévoit que la société disparaisse pour être remplacée par une nouvelle entité, en cédant au passage 20% de son activité à des concurrents.

« On donne la poule aux oeufs d'or »

Inacceptable pour Fabien Villedieu du syndicat Sud Rail : « Non seulement, on donne la poule aux oeufs d'or, parce que c'est les trains combinés. C'est les conteneurs des camions qui sont mis sur les trains. C'est ce qui rapporte le plus d'argent. Mais en plus vu qu'on sait qu'ils sont pas capable de le faire, on va les aider : on va leur prêter nos conducteurs pendant 36 mois et nos locomotives. » Il craint des suppressions d'emploi, ce que dément la SNCF, et dénonce la mise en concurrence du secteur du rail à l'échelle européenne : « Aujourd'hui, force est de constater que ça ne marche pas. »

Enfin, il souligne la contradiction de cette décision avec les objectifs du gouvernement de multiplier par deux le transport de marchandises par le rail d'ici à 2030 : « Pour faire de l'écologie, il faut moins de camions, il faut plus de trains. Et quelle est la première mesure que l'on fait : on casse les jambes du premier opérateur ferroviaire en France. Mais il y a une incohérence manifeste. » Transporter des marchandise par le train émet 9 fois moins de gaz à effet de serre que par la route, et contribue d'autant moins au réchauffement de la planète.

Le gouvernement promet de consacrer 200 millions d'euros par an au fret ferroviaire dès 2025. Une réunion de l'intersyndicale est prévue la semaine prochaine. Ce qui pourrait déboucher sur un appel à la grève.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne