L'Opep+ s'accorde non sans mal sur une baisse de production

Une baisse de production de pétrole est à venir. Un accord a été trouvé par les 23 États membres de l'Opep+ réunis à Vienne ce dimanche 4 juin, producteurs d'environ 40% du pétrole brut dans le monde. Pour doper les prix de l'or noir dont le cours est en berne depuis un certain temps, ils ont décidé une baisse des quotas, mais les désaccords ont éclaté au grand jour.

Qu'il fut long à se dessiner, cet accord : sept heures de discussions pour au final un maintien de la réduction des quotas de production cette année. Moins deux millions de barils par jour. L'Opep+ a également décidé de resserrer un peu plus le robinet en 2024.

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, va même plus loin avec une baisse volontaire de 500 000 barils par jour jusqu'à décembre 2024. En tout cas, l'unité que voulait afficher l'Opep+ est sérieusement égratignée.

Des pays africains comme l'Angola, le Gabon ou le Nigeria n'étaient pas favorables à des coupes profondes dans la production, opposés à la fixation de niveaux de référence plus bas que ceux actuels.

Prochaine réunion en novembre...

« Les Émirats arabes unis, qui veulent produire plus, disaient à certains pays africains : "mais vous, vous n’arrivez pas à produire par rapport à la base qui a été décidée par l’Opep+ il y a des années, donc vous pourriez nous prêter un peu plus de votre chiffre". Et certains pays ont dit "pas question. Peut-être qu’on n’arrive pas à produire au niveau de ce qui a été annoncé pour l’instant, mais on a des développements en cours et on peut se garder cette marge de manœuvre. On ne veut pas vous la donner". Et c’est un des sujets qui a fait bloquer cette réunion ministérielle de ces 23 pays », analyse Francis Perrin, chercheur à l'Iris et spécialiste des hydrocarbures

Les pays africains ont finalement dû céder. Les capacités de chaque pays seront réévaluées. Prochaine réunion des 23 de l'Opep+ à la fin novembre.

