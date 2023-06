Sommet mondial des compagnies aériennes: distorsion de concurrence entre Orient et Occident

La guerre en Ukraine et ses conséquences s'invitent dans les discussions à Istanbul lors d’un sommet réunissant 300 compagnies aériennes du monde entier du 4 au mardi 6 juin. Entre les transporteurs d’Asie qui n'ont pas rompu avec Moscou et les compagnies occidentales qui doivent respecter les sanctions imposées à la Russie, la question d'une distorsion de concurrence se pose.

Plus compétitives dans les airs, les routes asiatiques ont le vent en poupe, ce qui fragilise les grands aéroports européens comme Paris Charles-de-Gaulle ou Londres-Heathrow.

Gain de temps et gain d'argent pour les compagnies asiatiques et orientales. Qu'elles soient turques, chinoises ou saoudiennes, elles peuvent encore desservir la Russie, et surtout la survoler.

Ce n'est pas le cas des compagnies européennes qui ont dû apporter des modifications à leurs itinéraires, s’imposant de longs détours, pour les vols vers l’Asie et certaines parties du Moyen-Orient

Des efforts dans le domaine de l'environnement

S'ajoutent à cela les efforts que sont sommés de faire les compagnies européennes pour réduire leurs émissions de CO2, notamment l'obligation d'utiliser du carburant durable, comme c'est le cas en France depuis janvier pour 1% de leurs vols.

Bruxelles prévoit dans un projet pour le climat de passer de 2% de carburant durable obligatoire en 2025 à 63% en 2050. Or, le bio-fuel est plus cher que le pétrole. Les compagnies européennes craignent là encore une perte de compétitivité face aux chinoises et américaines.

