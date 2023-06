France: le gouvernement débourse 3 milliards d'euros pour une usine de semi-conducteurs

Les pays européens ont pris conscience de leur dépendance à l'Asie pour la production de semi-conducteurs. Un composant indispensable que l'on retrouve dans la plupart des produits électroniques. L'Union Européenne avait décidé un ambitieux plan d'investissement pour encourager la production de semi-conducteurs sur le sol européen, comme à Crolles, près de Grenoble.

L'État français investira 3 milliards d'euros dans la nouvelle usine de semi-conducteurs de STMicroelectronics et GlobalFoundries à Crolles, près de Grenoble (Image d'illustration).

La nouvelle usine de semi-conducteurs de STMicroelectronics et GlobalFoundries à Crolles, près de Grenoble, est un projet de presque 7,5 milliards d'euros. Lorsqu'il avait été annoncé en 2022, le ministre français de l'Économie parlait déjà de « plus grand investissement industriel hors nucléaire » de ces dernières décennies. Et pour cela, Bercy a mis la main au portefeuille : près de 3 milliards d'euros d'aides publiques, a chiffré ce matin Bruno Le Maire.

« C’est un investissement considérable et c’est un investissement décisif pour la France parce que cela va renforcer notre indépendance en matière de semi-conducteurs. Nous y mettons le prix, comme la Chine y met le prix quand elle veut installer une usine ou développer son industrie, comme les Américains l’ont fait et continuent de le faire », précise le ministre de l’Économie.

Cette aide de l'État est l'une des plus importantes pour une usine depuis 2017, a précisé Bercy. Elle sera financée par le plan France 2030, qui prévoit au total pour le secteur des semi-conducteurs un volet de 5,5 milliards d'euros.

Un plan européen

Les usines de production de semi-conducteurs demandent des investissements colossaux, du fait en particulier de la finesse de gravure des composants qui nécessite la mise en place de procédés de fabrication extrêmement sophistiqués.

Cette future usine doit entraîner la création de 1 000 emplois. Elle s'inscrit dans le cadre du « Chips Act », un programme de l'Union Européenne. L'UE s'est fixée pour objectif de doubler la part de semi-conducteurs produite en Europe d'ici à 2030, pour atteindre 20 %. Comme l'expliquait l'an dernier la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, il a fallu changer les règles : « L'Europe a besoin de sites de productions avancés. Nous avons donc décidé d'autoriser pour la première fois les aides publiques pour l'installation d'usines technologiques de pointe en Europe ». Les subventions publiques pour l'industrie signent aussi la fin d'un tabou pour les Européens et notamment pour les Allemands.

Le plan, qui a fait l'objet d'un accord entre les États membres de l'UE et le Parlement européen le 18 avril, assouplit les règles en matière de subventions publiques au secteur. Le « Chips Act » européen prévoit de mobiliser au total 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés dans la production de semi-conducteurs. L'objectif de l'UE est de retrouver une place aux côtés de l'Asie et de l'Amérique dans la production mondiale de semi-conducteurs.

