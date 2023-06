Cryptomonnaies: le gendarme des marchés américain attaque Binance pour contournement de la régulation

La SEC, le gendarme américain des marchés financiers sur Binance, a assigné lundi en justice la plus importante plateforme d'échanges de cryptomonnaies au monde, Binance, ainsi que son patron, Changpeng Zhao, pour contournement de la réglementation.

L’enquête sur la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies et son dirigeant pourrait à nouveau déstabiliser le marché des cryptomonnaies quelques mois après la faillite de la plate-forme d’échange FTX. La SEC accuse Binance d’avoir contourné la règlementation américaine et détourné l'argent de ses clients. La nouvelle a provoqué un décrochage du Bitcoin qui a perdu près de 5%.

Pour la SEC, Binance et son patron se sont rendus coupables, d'une série de tromperies, de conflits d'intérêt, d'absence de transparence et d'un contournement de la législation. Le groupe est, notamment, accusé d’avoir vendu illégalement, des produits financiers sans s’être enregistré aux États-Unis.

La SEC reproche également à Binance de ne pas avoir isolé ses activités américaines de ses activités dans le reste du monde, non soumises à la réglementation américaine. Résultat, l'argent des clients était transféré, ici ou là, sans aucun contrôle.

Le gendarme des marchés financiers estime, donc, que le groupe a mis en place de manière intentionnelle une structure opaque, avec une organisation tentaculaire décentralisée. On ne sait même pas, où se trouve son siège social.

Enfin, selon des informations rapportées par le Wall Street Journal, le groupe serait, également, dans le collimateur du ministère américain de la Justice, qui enquêterait, sur de potentielles opérations de blanchiment d’argent.

