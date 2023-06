Suisse: feu vert à une commission d'enquête parlementaire sur le rachat de Credit Suisse

Les sénateurs suisses ont approuvé ce jeudi 8 juin la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, rarissime dans le pays, pour faire la lumière sur la façon dont les autorités ont géré le rachat de Credit Suisse par UBS. L'opération a eu lieu en mars dernier, la controverse porte sur les éventuelles « lacunes constatées sur le plan institutionnel ».

Compra do Credit Suisse pelo UBS foi anunciada no domingo. Zurique, 20 de Março de 2023.

Publicité Lire la suite

Pour éviter que la deuxième plus grande banque du pays ne fasse faillite, les autorités suisses ont organisé un mega sauvetage et son rachat par UBS contre une somme très généreuse. Car UBS a accepté de reprendre sa rivale pour moyennant de solides garanties de la Confédération qui a accordé une contribution publique de quelque 259 milliards de francs suisses, soit 263 milliards d'euros mis à disposition, en garanties, et pour offrir notamment une couverture pour des pertes futures.

La Confédération qui a d'ailleurs passé outre l'avis du Parlement suisse qui s'est prononcé contre une telle somme et qui a finalement voté avec les sénateurs en faveur de la mise en place de cette commission.

Les commissions d'enquêtes parlementaires sont extrêmement rares en Suisse. Il ne s'agit que de la cinquième mise en place dans l'histoire du Parlement.

Et les questions seront nombreuses : combien ce sauvetage a-t-il réellement coûté au contribuable suisse, quel est le coût en termes d'emplois et quelles autres solutions auraient pu être mises en place en amont pour éviter que cela se reproduise dans le futur.

>> À lire aussi : Le parquet national suisse ouvre une enquête sur le rachat de Credit Suisse par UBS

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne