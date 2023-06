France: Vivendi autorisé par Bruxelles à absorber le groupe Lagardère avec des conditions

La Commission européenne a donné son feu vert « sous condition » au rachat du groupe Lagardère qui possède notamment Hachette dans l'édition, mais aussi Paris Match ou Europe 1 par un autre géant français des médias : le groupe Vivendi, dont l'actionnaire principal n'est autre que le milliardaire breton Vincent Bolloré.

Bruxelles voyait d'un mauvais œil la distorsion de concurrence entraînée par la fusion des deux groupes. Vivendi a donc dû faire des concessions, accepter de se séparer du magazine Gala considéré comme un concurrent direct à Paris Match, ou encore et surtout de la maison d'édition Editis, car le groupe Lagardère détient le troisième éditeur mondial Hachette Livre. La Commission a estimé dans un communiqué que les actifs cédés « constituent une activité viable qui permettrait à un acheteur potentiel de concurrencer de manière effective » Vivendi fusionné avec Lagardère.

Le groupe Editis est le numéro 2 français et regroupe pas moins d'une cinquantaine de maisons d'éditions. Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky s'est porté acquéreur, mais il devra attendre une décision ultérieure des autorités européennes de la concurrence. « La décision de la Commission est subordonnée au respect intégral des engagements contractés », et la mise en œuvre des cessions sera contrôlée « par un mandataire indépendant sous la supervision de la Commission ». Il évaluera « l'adéquation des acheteurs » dans le cadre d'une procédure d'approbation distincte.

La fusion posait aussi la question de la mainmise grandissante de Vincent Bolloré sur le paysage médiatique au sens large. Même s'il a officiellement passé la main à son fils Yannick à la tête de Vivendi, l'industriel est accusé de peser lourdement sur la ligne éditoriale des entreprises de presse et des maisons qu'il possède. Un livre-enquête sur Éric Zemmour que devait publier Editis avait ainsi été annulé. La fusion redoutée par les acteurs du monde du livre est certes évitée, mais Vincent Bolloré prend tout de même le contrôle d'un géant de l'édition.

Vivendi avait lancé son assaut début 2020, lorsque l'ex-empire industriel et médiatique Lagardère était au plus mal. Fragilisé par la pandémie de Covid-19, il avait un patron et héritier, Arnaud Lagardère aux abois, lourdement endetté et poursuivi par un fonds activiste, Amber Capital.

(Et avec AFP)

