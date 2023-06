Le manque de dollars met en évidence les limites du «miracle économique» bolivien

Depuis mars 2023, les dollars manquent en Bolivie. La faute à la baisse des exportations de gaz fossile et à un déficit public chronique depuis 2014. Pour faire face aux turbulences économiques, la Banque centrale va vendre la moitié de ses réserves d’or, sans que cela règle le fond du problème.

De notre correspondant à La Paz,

Les Boliviens veulent du dollar. Mais depuis plusieurs mois, difficile de trouver des billets verts ou alors à des taux de change plus élevés que la normale. Pour le pays andin, l’année 2023 a été, jusqu'à présent, synonyme de turbulences économiques. En février, la Banque centrale bolivienne a annoncé que ses réserves officielles en dollars étaient à un niveau historiquement bas. Une déclaration qui continue d'inquiéter entreprises, particuliers et le gouvernement.

À La Paz, fleurissent les annonces « compro dollar » (« j’achète des dollars ») et sur le marché parallèle, le fameux billet vert a pu atteindre des taux 10 à 15% plus élevés que sur le marché officiel. Ce manque de dollars ralentit l'économie bolivienne et met en lumière les limites du « miracle bolivien » de ces quinze dernières années.

« Les puits de gaz sont fatigués »

« La Bolivie n’est pas en crise économique, veut rassurer Gary Rodriguez, économiste et gérant de l’Institut bolivien de commerce extérieur (IBCE, privé), il y a de la croissance, peu d’inflation et le taux de chômage reste bas. » En 2023, la Bolivie devrait faire partie des trois pays à la meilleure croissance économique de la région, selon la Banque mondiale. « Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de préoccupations pour la situation actuelle, continue l’économiste, notamment vis-à-vis du solde commercial bolivien. »

Depuis plus de quinze ans, le pays andin vit une période de croissance historique – le fameux « miracle économique » bolivien. Une situation rendue possible par les importantes exportations de gaz fossile, dont le pays est un gros producteur. Ainsi, en 2013 et 2014, la Bolivie a exporté pour plus de 6 milliards de dollars de gaz fossile, près de la moitié de ses exportations. Mais cette situation est désormais révolue. En avril, le président Luis Arce l’a reconnu, « les puits de gaz sont fatigués » et depuis 2014, la production nationale a diminué de plus de 30%. Moins d’exportations, donc moins de dollars.

« Depuis 2014, la Bolivie voit ses exportations diminuer, mais l’État continue de dépenser comme si de rien n’était, explique Gonzalo Chavez Alvarez, économiste à l’Université catholique bolivienne, les réserves de la Banque centrale sont donc utilisées pour financer ces dépenses. » À cela s’ajoutent les importations croissantes de carburant : selon l’Institut national de statistiques, la Bolivie est passée de 272 millions de dollars de carburant importé en 2006 à 4,3 milliards en 2022. Un véritable trou dans le portefeuille.

La situation est d’autant plus problématique que l’État subventionne le carburant pour que son prix à la pompe ne dépasse pas 50 centimes de dollars. Une mesure qui a coûté plus d’1,1 milliard de dollars en 2022 et qui entraîne beaucoup de contrebande vers les pays voisins, le prix du carburant défiant toute concurrence.

Vendre de l’or pour acheter des dollars

Pour faire face à la situation, le gouvernement a pris différentes mesures. La principale étant la loi sur l’or, permettant à la Bolivie de vendre la moitié de ses réserves en or pour renflouer ses réserves de dollars. L’or vendu sera remplacé en rachetant la production des producteurs locaux. Les autorités estiment aussi qu’en renforçant les contrôles pour éviter la contrebande de carburant, elles pourraient économiser 250 millions de dollars. « Le gouvernement fait des efforts pour résoudre la situation et avec la loi sur l’or, il devrait réussir à mettre fin à la pénurie de dollars », commente Gary Rodriguez de l’IBCE. Mais pour l’économiste, le problème se trouve autre part : « D’ici quelques années, les puits de gaz vont se tarir et cela pourrait affecter très fortement le solde commercial bolivien et plus généralement l’économie. Là, il y a un vrai risque de crise. »

Cette année, le gouvernement a annoncé relancer des projets d’exploration pour trouver de nouveaux puits d’hydrocarbures. Une annonce qui, en plus d’être une mauvaise nouvelle pour la lutte contre le réchauffement climatique, ne devrait pas régler les problèmes économiques du pays. « La Bolivie pourrait vivre une crise énergétique et fiscale dans les prochaines années, prévient Gonzalo Mondaca, ingénieur environnemental, car même si la prospection de nouveaux gisements est efficace, il faut des années avant de les exploiter industriellement. »

Une crise qui « n’existe pas »

Pour le président Luis Arce, ces turbulences économiques sont plus qu’une épine dans le pied. Ministre de l’Économie d’Evo Morales entre 2006 et 2019, il a été élu président en 2020 grâce à son bilan plus qu’honorable. Pour lui, perdre la main sur ce sujet, c'est perdre son principal atout politique. Ceci explique en partie pourquoi Luis Arce et son gouvernement continuent d’affirmer, tel un mantra, qu’il n’y a pas de crise économique.

Jusqu'à présent, les turbulences économiques n’ont pas affecté les secteurs populaires, vivier électoral et militant du MAS, le parti de Luis Arce et d’Evo Morales. Les programmes sociaux du gouvernement, sources du déficit public, mais aussi d’une certaine paix sociale, continuent de fonctionner. « Pour Luis Arce et son gouvernement, aller demander l’aide du FMI est hors de question pour des raisons idéologiques évidentes, souligne Gary Rodriguez, cela signifierait réduire le déficit fiscal, par exemple en réduisant les subventions sur le carburant. »

Pour le président et son parti, l’objectif est désormais d’éviter la casse jusqu’aux élections de 2025, sans pour autant oublier qu’en cas de victoire, il y aura encore moins de gaz fossile qu’aujourd’hui.

