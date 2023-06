UE: les 27 adoptent un texte sur la présomption de salariat des travailleurs auto-entrepreneurs

La question du statut des chauffeurs de VTC et des livreurs travaillant pour les plateformes avance au sein de l'UE. Les Vingt-Sept se sont mis d'accord le lundi 12 juin au soir sur une position commune. L'objectif de cette loi en discussion est de renforcer les droits des travailleurs auto-entrepreneurs, mais il y a encore des désaccords.

Publicité Lire la suite

La présomption de salariat pour les travailleurs auto-entrepreneurs est au cœur du débat. La proposition de Bruxelles prévoit de requalifier comme salariés de nombreuses personnes aujourd'hui considérées comme travailleurs indépendants.

Cinq critères

Cinq critères permettraient de créer cette présomption de salariat : si la plateforme fixe les niveaux de rémunération par exemple, ou qu'elle refuse des prestations. Si deux critères sont remplis, la plateforme devra se soumettre.

Les Vingt-Sept du Conseil de l'Union européenne aimeraient rehausser ce seuil à trois critères. Un texte qui « apporte plus de clarté » pour la principale fédération lobby des plateformes, mais cela ne plait pas du tout à Brahim Ben Ali, secrétaire général du syndicat des Travailleurs de Plateformes Numériques.

Adoption au forceps

« Je pense qu'il n'y a rien qui va, explique-t-il. Depuis 2019, je me suis battu pour que l'on puisse sortir un texte qui va dans l'autre sens et finalement, on est toujours dans ce rond-point sans sortie. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on doit dealer avec les plateformes. Aujourd'hui, les VTC souhaitent être indépendants, qu'on arrête de les subordonner. Et du côté des livreurs, la protection, c'est le modèle salarial et aujourd'hui, on s'écarte de tout ça ».

Le texte a été adopté par les Vingt-Sept au forceps dans un compromis trouvé in extremis. L'Espagne en avance sur ces questions déplore le manque d'ambition de ce texte. Plutôt opposée, l'Allemagne s'est abstenue, et la France trace sa propre voie, attaché au statut d'indépendant et défendant les accords collectifs, branche par branche.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne