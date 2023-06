Twitter risque une amende record pour violation des droits d'auteur

Ce mercredi 14 juin, 17 labels musicaux parmi les plus importants au monde ont attaqué Twitter en justice pour violation du droit d'auteurs. Ils reprochent au réseau social, racheté par le milliardaire Elon Musk fin 2022, de trop tarder à supprimer les contenus signalés. La plateforme risque jusqu'à 250 millions de dollars d'arriérés.

La plainte, déposée par les labels devant un tribunal fédéral de Nashville, concerne jusqu'à 1 700 œuvres. Ces derniers réclament 150 000 dollars de dommages et intérêt par chanson publiée sans leur autorisation, soit un total de 250 millions de dollars (230 millions d'euros). Les labels évoquent, en exemple, le clip « Umbrella » de Rihanna. Ce titre phare de la chanteuse a été repris dans un tweet vu plus de 220 000 fois, sans que ni la chanteuse, ni ses ayants-droits, ne touchent le moindre centime.

Près de 300 000 tweets signalés

En 18 mois, l'Association nationale des éditeurs de musique assure avoir signalé aux responsables du réseau 300 000 tweets en violation avec les règles de la propriété intellectuelle, sans que Twitter tente d'empêcher la chose. D'après eux, le réseau social a mis des semaines, voire des mois à supprimer ces contenus, et parfois n'a rien fait du tout.

Le rachat par Musk chamboule tout

Tous les autres réseaux sociaux : Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat, ont signé des accords d'exploitations avec les principaux labels pour rémunérer les artistes. En 2021, rappelle le New York Times, Twitter était entré en négociation avec les trois plus grands labels : Universal, Sony et Warner... Mais le rachat du réseau par Elon Musk, en octobre dernier, pour 44 milliards de dollars a mis fin aux échanges.

