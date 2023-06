Les immigrés sont mieux intégrés qu'il y a dix ans, dit un rapport de l'OCDE

Les immigrés sont plus nombreux qu'avant à avoir un emploi. C'est la conclusion d'un rapport publié le 15 juin par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économiques, et la Commission européenne. Cela concerne donc les 27 pays de l'UE, mais aussi les États-Unis, le Japon, ou encore le Chili. Le nombre d'étrangers vivant dans ces pays développés a augmenté de 20 % sur la dernière décennie.

Parmi toutes les personnes qui travaillent dans les pays de l'OCDE, en 2011 environ 11% étaient nées à l'étranger. En 2021, ce chiffre est passé à 13%. « Des progrès considérables ont été accomplis au cours de la dernière décennie », souligne le rapport.

Le taux d'emploi des immigrés se rapproche ainsi doucement de celui des personnes nées dans le pays. En Europe, ils sont 65 % à avoir un travail contre 69% pour les natifs. Cela s'explique notamment parce que le nombre de migrants diplômés augmente. La moitié des personnes arrivées depuis 5 ans dans les pays de l'OCDE sont diplômées, contre 35% auparavant. Le marché du travail est aussi un peu plus favorable.

Les femmes, plus qualifiées, mais moins employées

Dans l’ensemble, les femmes immigrées dans les pays de l’OCDE et l’UE sont plus qualifiées que les hommes. Leur niveau d’études plus élevé ne permet pourtant pas une meilleure intégration sur le marché du travail. Seules 57 % des femmes immigrées en Union européenne occupent un emploi contre 73 % de leurs homologues masculins et 65 % des femmes nées dans le pays.

Mais tout n'est pas rose, loin de là. Les immigrés restent plus nombreux que les natifs à être au chômage. Ils se heurtent bien souvent à de nombreux obstacles pour faire reconnaître leurs diplômes dans le pays d’accueil et sont souvent contraints de travailler dans des métiers sous-qualifiés par rapport à leur niveau d'étude.

Enfin, leurs conditions de vie restent mauvaises. Les immigrés sont beaucoup plus exposés au risque de pauvreté et d’exclusion sociale que les personnes nées dans le pays quasiment partout en Europe. De plus, les conditions de logement sont souvent mauvaises. Un immigré sur six, par exemple, vit dans un logement surpeuplé. Un chiffre 70% plus élevé que pour les natifs.

