Nissan se sépare de son numéro deux, en conflit avec le directeur général

Une guerre acharnée entre les deux plus hauts responsables de Nissan force le numéro deux Ashwani Gupta à démissionner. Cet Indien de 52 ans était considéré comme un obstacle à la nouvelle alliance entre Renault et Nissan. Le groupe automobile japonais connait sa crise de gouvernance la plus grave depuis la chute de son ancien patron Carlos Ghosn fin 2018.

Makoto Uchida, à droite, et Ashwani Gupta, à gauche, en novembre 2021. © Nissan Motor Co. via AP)

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles Grand connaisseur de l'industrie automobile, Ashwani Gupta est l'artisan principal du redressement de Nissan. En décembre 2019, il avait pris la direction des opérations d'un groupe bouleversé par l'arrestation et le limogeage de Carlos Ghosn. Son départ dans des circonstances troubles est une perte pour Nissan. Il intervient au moment où le constructeur japonais finalise les détails de la refonte de son alliance avec Renault. Un dossier qui a donné lieu à des tensions entre Ashwani Gupta et le directeur général Makoto Uchida. >> À lire aussi : Renault et Nissan annoncent un accord pour rééquilibrer la gouvernance de leur alliance Inquiétudes sur la stabilité de Nissan Le directeur des opérations était opposé, dit-on, à un engagement financier de Nissan dans Ampere, la filiale de Renault consacrée aux voitures électriques. Il insistait aussi pour que Nissan se montre plus prudent dans le rééquilibrage à parts égales des participations croisées entre les deux constructeurs. Ashwani Gupta ambitionnait de devenir le numéro un de Nissan. Le directeur général Makoto Uchida ne supportait pas une telle rivalité. Il aurait fait surveiller M. Gupta pour trouver des moyens de le contraindre à la démission. Son départ suscite des inquiétudes concernant la stabilité de la direction de Nissan et de l'alliance avec Renault.