Royaume-Uni: la dette publique dépasse les 100% du PIB pour la première fois depuis 1961

L’inflation britannique, la plus élevée des pays du G7, se montre encore plus importante que prévu au mois de mai, pour la troisième fois consécutive, avec 8,7% sur un an, dans un pays en proie à une sévère crise du coût de la vie. Et, ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle sur le plan économique puisque la dette publique vient de dépasser les 100% du PIB.

Plusieurs facteurs expliquent la hausse des emprunts du gouvernement : les programmes d’aide pour soutenir les ménages face à la hausse des prix de l’énergie, les taux d’intérêt sur la dette, plus élevés, et la revalorisation des allocations face à l’inflation. (Image d'illustration) AP - Frank Augstein

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin La dette publique britannique n'avait plus dépassé les 100% du PIB depuis 1961 et s'établit à près de 3 000 milliards d'euros fin mai, selon des estimations de l'office national des statistiques. Plusieurs facteurs expliquent la hausse des emprunts du gouvernement et donc ce dépassement symbolique : les programmes d'aide pour soutenir les ménages face à la hausse des prix de l'énergie, les taux d'intérêt sur la dette, plus élevés, et la revalorisation des allocations face à l'inflation. Des dépenses justifiées, selon le ministre des Finances, par la pandémie et la guerre en Ukraine. Ce mercredi 21 juin, Jeremy Hunt a renouvelé son intention de diviser par deux l'inflation et de réduire cette dette publique. Cette estimation, qui peut encore être révisée, aura été mal accueillie par le Premier ministre. Rishi Sunak avait fait de la baisse d'impôts l'une des cinq priorités de son gouvernement. Il paraît compliqué désormais de tenir cette promesse, à un an des élections générales qui s'annoncent déjà menaçantes pour le parti conservateur, au pouvoir depuis douze ans. >> À lire aussi : Les Britanniques obligés de changer leurs habitudes alimentaires face à l'inflation