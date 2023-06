L'Alliance solaire internationale, initiative franco-indienne pour financer la transition écologique

L’une des nouveautés dans le financement de la transition écologique pour les pays du sud est l’Alliance solaire internationale : initiée dès 2015, elle est la première organisation internationale basée en Inde, et compte près de 100 pays membres. Son objectif : aider les pays en développement à accéder plus facilement à cette énergie renouvelable.

De notre correspondant à New Delhi,

Depuis qu’elle a été fondée ici à New Delhi, l’Alliance solaire internationale a développé différentes zones d’expertise : la formation technique des fonctionnaires et des banquiers des pays du sud, pour les aider à adopter le photovoltaïque ; l’aide au développement de mini-réseaux solaires pour offrir l’électricité dans des zones reculées. Et surtout, l’idée principale est d’assister à l’achat d’équipements en regroupant les appels d’offres, pour faire baisser les prix.

Et, c’est ce qui a été réalisé pour la première fois en 2019, quand l’Alliance solaire a réuni les appels de 22 pays du sud, principalement africains, pour l’achat de pompes à eau alimentées au solaire : 270 000 pompes ont ainsi été proposées au Bénin, la RDC ou le Soudan, entre autres, à des prix deux moins élevés qu’auparavant.

Une institution éloignée de la réalité du terrain

Il s'agit toutefois d'une solution partielle, car ces pays n’ont pas forcément le budget pour acheter en une fois autant de pompes, et même si c’est le cas, ces pompes ne représentent que 25% du prix d’un réseau d’irrigation, et ces pays doivent ensuite trouver les fonds pour creuser les puits, organiser la distribution, etc. Comme ils n’ont généralement pas cet argent, ils n’achètent donc pas ces pompes.

Sur le papier, l’Alliance solaire internationale a fait baisser le prix de l’équipement, mais cette solution est déconnectée de la réalité des pays. Selon certains acteurs en Inde, c’est le défaut majeur de cette institution, qui essaie d’offrir des solutions solaires générales à des ensembles de pays, alors que les problèmes sont très différents d’une région à une autre, voire d’un village à un autre.

Un projet prometteur, toutefois, a été lancé l’année dernière : cela consiste en la création de pôles régionaux de formation et de certification des équipements solaires. Trois centres sont en cours de développement, dont un au Sénégal. La France, qui est co-présidente de l’Alliance solaire avec l’Inde, a accordé l’année dernière un soutien d’un million d’euros pour ce projet appelé Star.

L'Alliance solaire internationale, un outil diplomatique pour l’Inde

C’est la première organisation internationale basée en Inde, et le gouvernement de Narendra Modi présente cela comme une preuve que son pays obtient une plus grande influence sur la scène internationale. L’alliance solaire internationale sert aussi à New Delhi pour approcher les pays du Sud: certains considèrent que c’est même une arme de promotion des industries indiennes du solaire, qui bénéficient grandement de cette nouvelle influence de l’Inde dans le secteur, surtout en Afrique.

