Sommet pour un pacte financier: «consensus» pour une réforme, aucune taxe internationale à l'horizon

Le Sommet de Paris s’est achevé ce vendredi à midi avec une restitution par Emmanuel Macron des différents engagements pris par les 40 chefs d’État et de gouvernement présents. Les avancées concrètes sont maigres : les 100 milliards destinés aux pays pauvres pour le climat ne sont toujours pas là, pas plus qu’un embryon de taxe sur le secteur maritime, qui suscitait l’espoir. La question de la dette progresse davantage.

Publicité Lire la suite

Dans son discours de clôture du sommet, au milieu du cénacle de 40 leaders politiques réunis au palais Brongniart à Paris, le président Macron a souhaité livrer une « conclusion opérationnelle », pour ne pas en rester « aux bonnes paroles ». La crainte d’un sommet creux pesait dans l'esprit de ses pairs comme dans celui des observateurs (chercheurs, ONG...), également conviés.

« L’efficacité ne vaut que par le suivi, par la capacité de rendre compte à nos opinions publiques », a déclaré l’hôte du sommet. Dans ce but, il a annoncé la mise en place, à la demande du Ghana, d’un « mécanisme de suivi des engagements » comprenant des rapports tous les six mois et, en point de mire... un nouveau sommet à Paris dans deux ans pour en évaluer les résultats. C’est peut-être, finalement, la seule certitude acquise au terme de ce jour et demi d’échanges, dont le principal intérêt restera l’espace de dialogue « libre » et « critique », selon les termes du président français, qu’il a été, à en juger certaines saillies comme celle du président Lula en fin de matinée ce vendredi.

« On ne va pas assez vite », mais « on ne fait pas rien », s’est défendu Emmanuel Macron, prévenant les critiques. Il s’est également défini en « scribe » des volontés émergées des tables rondes jeudi.

« Nous sommes d’accord sur nos objectifs », s’est-il réjoui : ne pas choisir entre lutte contre la pauvreté et la protection de la planète, un choc de financement public, une mobilisation du privé ou encore le respect de la souveraineté des États pour la voie du développement. Le chef de l’État s’est félicité d’un « consensus complet » sur tout cela, notamment pour « réformer en profondeur » le système financier mondial, afin de le rendre « plus efficace, plus équitable ».

Le succès de la dette zambienne

Pour atteindre ces objectifs, le président a égrainé les quelques « éléments de courts termes actés », en fait tous révélés au cours de la première journée.

Parmi les principaux, on retrouve les 100 milliards de réallocation vers les pays les plus vulnérables – « en particulier en Afrique » – de droits de tirage spéciaux (DTS), « consacrés par un engagement formel » des États. « Nous, Français, nous allons réallouer 40% de nos droits de tirages spéciaux, c’est du concret », avait-il dit sur RFI ce matin. Un « travail va se poursuivre dans les prochains mois » pour que les 39 milliards qui manquaient à l’appel « arrivent dans les caisses du FMI ». À ce sujet, une question technique reste en suspens : par où vont-ils transiter ? Vont-ils pouvoir être réallouer aux banques de développement, dont la réforme envisagée était un enjeu-clé de ce sommet ? En attendant, « dix projets ont été négociés, plusieurs dizaines d’autres le seront dans les prochaines semaines », a annoncé le président, sans donner de détails sur leur nature concrète.

Du côté des 100 milliards promis pour le climat depuis 2009 pour 2020 mais jamais versés aux pays pauvres, « nous sommes en train de les atteindre », a indiqué Emmanuel Macron, ne faisant que confirmer ce que l’on savait déjà, et admettant que « la situation n'est pas satisfaisante ». Le chef de l’État prévoit la commande d’un rapport spécial pour la COP28, qui se tiendra en fin d’année à Dubaï.

Une « clause de dette résistante au climat » a trouvé sa place dans la liste des « éléments », mais aussi dans la bouche d’Ajay Banga, nouveau président de la Banque mondiale, qui a simplement annoncé qu’une telle mesure serait intégrée dans une « boîte à outils ». L'idée creuse donc son sillon mais on pouvait s’attendre à davantage de précisions sur une mesure qui existe déjà dans un certain nombre de pays de zones vulnérables, notamment en Amérique centrale. Comme à la Barbade de la Première ministre Mia Mottley, co-organisatrice de ce sommet et finalement assez peu mise en valeur malgré son agenda très concret de « transformation totale » qu’elle porte haut depuis deux ans.

Emmanuel Macron est enfin revenu sur le succès annoncé hier, pour le coup bien tangible, de la restructuration de la dette de la Zambie, évaluée à 32,8 milliards de dollars. L'annonce a été saluée à Lusaka, la capitale, où les parlementaires ont entonné l'hymne national pour marquer leur joie, rapporte l'Agence France-Presse sur place. Les pays créanciers de cet État d'Afrique australe, notamment la Chine, ont accepté jeudi de restructurer 6,3 milliards de dollars de dette de ce pays de près de 20 millions d'habitants qui avait fait défaut en 2020, le premier en Afrique après l'irruption de la pandémie de coronavirus. L'accord « va permettre au gouvernement d'orienter ces ressources vers des domaines sociaux [...] tels que l'éducation gratuite », avait confié jeudi soir à l'AFP une source proche de la présidence. Cette restructuration doit préfigurer celle du Ghana, a ajouté Emmanuel Macron.

En Afrique toujours, le Sénégal est aussi un heureux gagnant du loto. En signant un partenariat multilatéral (dit JET-P) avec plusieurs pays développés, dans les tuyaux toutefois depuis la dernière COP, il bénéficie de 2,5 milliards de dollars pour se libérer des énergies fossiles et augmenter de 40% la part de renouvelable. Une somme bienvenue pour le président Macky Sall qui affronte le mécontentement de sa population qui le soupçonne de velléités d'un troisième mandat, qu'il n'a pas cherché à éteindre à Paris, en marge du sommet.

À lire aussiSénégal: l'éligibilité de Karim Wade et Khalifa Sall abordée, Macky Sall évoque la présidentielle à Paris

Le Fonds monétaire international va pour sa part augmenter à 100 milliards de dollars ses financements pour les pays pauvres.

Enfin, les banques multilatérales de développement, appelées à se réformer pour notamment attirer les investisseurs privés, vont accroître leur capacité de financement de 200 milliards de dollars dans les dix années à venir pour soutenir les pays pauvres.

La taxation internationale, grande absente des conclusions

En revanche, aucune mention n’a été faite de nouvelles sources possibles de revenus, notamment sur les nombreuses taxes, dont certaines sur la table depuis plusieurs années. Et ce alors que ce sommet se voulait celui de « solutions » et d’« instruments innovants » pour dégager des fonds pérennes et massifs en faveur des défis. Rien en particulier sur la taxe internationale sur le secteur maritime, pressentie pour susciter une coalition politique en mesure de la faire aboutir. « Les îles Marshall poussent pour la taxe maritime, il en aurait peut-être été différent si elles avaient été présentes au sommet », remarque Damien Barbiche, chercheur à l’Iddri.

Interpellé sur ce sujet par France Télévision en conférence de presse, Emmanuel Macron a répété ce qu’il confiait ce matin à RFI : personnellement « favorable » à une telle taxe sur ce secteur, « une bonne cause », il l’estime inefficace lorsqu’elle est appliquée par un seul pays : « si la Chine, si les Américains et plusieurs pays européens ne nous suivent pas », « ça ne peut pas fonctionner ». « L’objectif de ce sommet était de continuer à mobiliser » sur cette question, reconnaissant en filigrane un échec de consensus sur le sujet. « Aidez-nous à aller chercher tous les pays qui aujourd'hui n'ont pas de TTF [taxes sur les transactions financières, NDLR] et qui aujourd'hui n'ont pas de taxation sur les billets d'avion. Aidez-nous à mobiliser à l'Organisation maritime internationale en juillet pour qu'il y ait une taxation internationale », a-t-il invoqué sur notre antenne.

Quant à Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, également sollicitée, elle s’est contentée de parler d’une « suggestion constructive » sur laquelle les États-Unis « vont se pencher ».

« Des voix de pays africains très coordonnées »

Dernier à prendre la parole avant le discours de clôture du président français, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s’est dit déçu du fait qu’« un certain nombre d’engagements » n’aient « pas été concrétisés », notamment sur les 100 milliards pour le climat, qui incarnent plus que jamais la véritable attente – montant pourtant symbolique face aux besoins réels – des pays les plus exposés au changement du climat. « Il faut maintenant que des actions concrètes soient prises », ne peut-il que plaider.

Très impliqué, le président kényan Wiliam Ruto n’a pas caché sa frustration : « J’aurais préféré un engagement ferme sur la suspension de la dette du G20 ». Ou encore : « Le débat sur la taxe carbone est impératif. Nous ne souhaitons pas que le Nord paye pour le Sud, nous souhaitons payer tous ! Parce que nous souhaitons nous assoir à la table des décideurs. »

« Cela n’a pas été le sommet de Mia Mottley, le relais a été pris par le président Ruto », remarque Sébastien Treyer, directeur de l’Iddri, présent comme observateur au palais Brongniart. D’une manière générale, l'expert de ces questions a perçu « des voix de pays africains très coordonnées ». « Ça a de l’impact parce que ces pays savent qu’ils comptent, parce qu’ils représentent les marchés économiques de demain, et parce que leur instabilité financière est celle de toute la planète. Ils ont envoyé un signal très clair sur la remise en cause de l’orthodoxie du système financier. »

« Les accords de Bretton Woods [en 1944, fondateurs du système financier actuel, NDLR] se sont conclus en trois semaines », nous pouvons faire beaucoup en trois mois, a ainsi conclut William Ruto, en référence au rendez-vous climat, début septembre à Nairobi.

Les chercheurs rappellent que ce sommet, non-décisionnaire, visait avant tout à donner « une impulsion politique », une vision d'ensemble des réformes à mener. Y voit-on plus clair ? Bien des éléments techniques se décident dans les couloirs et salles de réunions, souvent entre pays, et les synthèses ne reflètent pas toujours les avancées qui se jouent dans les détails. « C’est dans les semaines et les mois qui viennent qu’on verra s’il y a vraiment des dynamiques qui ont été lancées à Paris », conclut Damien Barbiche, chercheur à l’Iddri. Quitte à décevoir, surtout au Sud, le message semble inlassablement le même : il est urgent d’attendre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne