Chine: le réacteur 1 de la centrale de Taishan de nouveau à l'arrêt, selon le Canard enchaîné

Le réacteur Taishan 1 en Chine, le premier EPR (réacteur pressurisé européen) au monde à être entré en service, en 2018, était déjà resté à l'arrêt pendant un an, de juillet 2021 à aout 2022. Le Canard enchaîné a révélé, ce mercredi 28 juin, que ce réacteur est à nouveau à l'arrêt, en raison d'un problème de détérioration de matériel.

C'est une nouvelle ornière sur le chemin de l'EPR (réacteur pressurisé européen), les centrales nucléaires de troisième génération d'EDF et Framatome (ex-Areva).

Officiellement, l'arrêt du réacteur Taishan 1 au premier trimestre de cette année était programmé. À cette opération de rechargement, l'opérateur chinois, dont EDF est actionnaire à hauteur de 30%, a ajouté des inspections. L'objectif annoncé par Taishan Nuclear, il y a trois semaines, est d'« engranger des données pour un fonctionnement stable à long terme » sans pour autant donner plus de précisions.

Mais, selon le Canard enchaîné, cet arrêt est lié à la découverte d'une « oxydation excessive » sur des gaines du réacteur.

« Comprendre ce qui se passe »

« Un réacteur, on introduit au sein de sa cuve des tubes, des sortes de gaines d'uranium entourées d'un métal qu'on appelle le zirconium. Ce sont ces tubes qui vont dégager la chaleur et réchauffer l'eau du circuit primaire pour produire l'électricité. Il y a beaucoup d'énergie et de pression. On s'est rendu compte qu'à l'usage, il y avait une sorte de frottement qui était apparu et qui avait endommagé un tout petit peu les gaines de combustible. », explique Ludovic Dupin, directeur de l'information de la Société française de l'énergie nucléaire.

Mais « pas d'accident » à ce stade, estime-t-il, mais les tests restent nécessaires. « Il faut comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a cette érosion que l'on a déjà constatée sur d'autres réacteurs dans le monde, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. », poursuit Ludovic Dupin.

Alors, cela aura-t-il un impact sur le lancement de l'EPR de Flamanville, en France, prévu en 2024, après 12 ans de retard ? Y aura-t-il des conséquences pour le parc nucléaire français et pour Framatome, la multinationale française fondée en 1958, spécialisée dans le secteur nucléaire ?

À toutes ces questions, EDF et Framatome ont une réponse : pas de commentaire.

