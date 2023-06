Comment mieux lutter contre le dérèglement climatique sans limiter l'activité économique?

Des experts de l'environnement et des économistes se sont posé la question de savoir comment mieux lutter contre le dérèglement climatique sans limiter l'activité économique, dans un rapport de la Banque mondiale publié mardi 27 juin. Pour parvenir à cette stratégie gagnant-gagnant, les pays doivent prendre les bonnes décisions et rendre plus efficaces les politiques déjà en vigueur.

Des experts de l'environnement et des économistes se sont posés la question de savoir comment mieux lutter contre le dérèglement climatique sans limiter l'activité économique, dans un rapport de la Banque mondiale publié mardi 27 juin. AFP - DANIEL SLIM

Texte par : RFI Suivre

Publicité Lire la suite Les experts l'assurent : la majorité des pays peuvent doubler leur performance dans la lutte contre le dérèglement climatique sans pour autant sacrifier leur croissance. Cette conclusion a été obtenue grâce à la combinaison de données économiques et environnementales collectées dans plus de 145 pays. La clé serait d'abord l'optimisation de la gestion des ressources naturelles. À lire aussiÀ la Une: le dilemme pauvreté-climat Des coûts beaucoup plus élevés en cas d'inaction D'après le rapport, une meilleure utilisation des terres pourrait permettre de capter plus de 85 milliards de tonnes de CO2, sans impact négatif sur l'économie. Cela représente deux ans d'émissions à l'échelle mondiale. Même constat pour une meilleure gestion de l'eau et des intrants qui pourrait permettre de répondre à la demande mondiale en alimentation dans les vingt prochaines années. Enfin, les experts insistent sur la nécessité de rendre les politiques en vigueur plus efficaces. Sur la réduction de la pollution de l'air par exemple, les mêmes résultats pourraient être obtenus avec deux fois moins d'investissements. Des solutions existent donc d'après ces experts, qui alertent sur les coûts beaucoup plus élevés à venir en cas d'inaction. À lire aussiSommet de Paris: «Le temps de l'inaction est révolu, il faut sauver des vies» NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI