Bernard Arnault, patron de LVMH, en tournée en Chine, où le luxe ne connait pas la crise

En période de ralentissement économique, le luxe ne connait pas la crise, notamment en Chine où se trouve Bernard Arnault cette semaine. Première visite post zéro-Covid pour le PDG de LVMH, dont les ventes sont tirées par le rebond du marché chinois.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Les marteaux-piqueurs sont encore à l’action, une grande bâche bleue avec deux grandes lettres blanches « L V », une autre avec le plan des rues de Paris, recouvrent les deux bâtiments que fait construire LVMH à Sanlitun. Ce quartier branché du centre de Pékin a l’habitude des marques étrangères, mais avec les acquisitions du groupe français et la visite de son PDG en début de semaine, on monte encore en gamme. « Ça va être difficile de suivre, mais on va essayer », confie une ouvrière dans la restauration, migrante, croisée devant la palissade du chantier.

« Je suis quelqu’un qui a de la personnalité, donc j’aime la mode, dit-elle. Bien sûr, je ne peux acheter ces produits luxueux qu’occasionnellement, quand il y a des soldes. J’ai déjà un sac de cette marque française, je me sens différente quand je le porte. »

De plus en plus de consommateurs

Une employée de la restauration qui aime la mode ; les ventes du géant français du luxe ont bondi de 17% au premier trimestre, avec un chiffre d’affaires tiré par les ventes de ses boutiques dans les grandes mégalopoles chinoises. Les ventes LVMH Asie hors Japon, ont augmenté de 11% au premier trimestre.

Un marché en croissance, mais de plus en plus concurrencé par les marques locales avec lesquelles s’affichent les stars, explique cette vendeuse chez Gucci : « Personnellement, je ne crois qu’au classique. Seuls les produits de renoms ne perdent pas de valeur. Mais en ce moment, les consommateurs se tournent vers des marques de niches saisonnières soutenues par des stars du showbiz qui disparaissent aussi vite qu’elles sont arrivées ».

La Chine reste donc un pays clé pour l’expansion des marques internationales, avec des centres d’achats en pleine expansion, comme la ville de Chengdu, à l’ouest du pays, où les réseaux sociaux ont aperçu mercredi le patron de LVMH dans sa tournée très discrète de ce marché chinois du luxe, dont le nombre de consommateurs devrait doubler d’ici à 2030.

