La Chine annonce des restrictions sur l'exportation de ses métaux rares

L'approvisionnement en semi-conducteurs devient de plus en plus complexe pour les entreprises productrices de puces électroniques. Et pour cause, la Chine et les États-Unis se livrent une bataille féroce pour maintenir leur souveraineté dans ce domaine alors que les puces les plus performantes sont devenues l’élément clé de l’électronique civile comme militaire.

Des semi-conducteurs (image d'illustration). © AP - John Minchillo

Nouvel épisode de cette rivalité technologique entre Pékin et Washington, la Chine a annoncé ce lundi l'imposition à compter du mois prochain de nouvelles restrictions sur les exportations de deux métaux rares essentiels dans la production de puces électroniques. Il s'agit du gallium et du germanium, deux noms qui ne vous disent sans doute rien, pourtant ces métaux rares se trouvent dans notre quotidien dans les fibres optiques, les LED, les cellules photovoltaïques, les thermomètres, ou encore l'imagerie médicale... Des semi-conducteurs, essentiels au fonctionnement de nombreux appareils électroniques, mais qui seront désormais de plus en plus difficiles à obtenir. La Chine qui est le principal producteur de gallium et de germanium va conditionner leur exportation à l'obtention d'une licence, le destinataire final et l'objet de leur utilisation devront également être précisés. « Préserver la sécurité et les intérêts nationaux » Pékin justifie ces mesures par la nécessité de « préserver la sécurité et les intérêts nationaux ». Si les États-Unis ne sont pas cités, il ne fait pas de doute que la Chine souhaite accroitre son autonomie dans la conception de semi-conducteurs. Washington a mis sur la liste noire ces dernières années des entreprises chinoises pour les couper des chaînes d'approvisionnement en technologies américaines, dont les puces les plus avancées. Les États-Unis ont également renforcé ces dernières semaines les restrictions à l'exportation des semi-conducteurs et font pression sur leurs alliés pour en faire de même. À lire aussiGuerre des puces: la Chine riposte