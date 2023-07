Les investissements dans le pétrole et le gaz s'intensifient au mépris de la transition verte

La guerre en Ukraine a fait monter les prix des hydrocarbures. Les grands groupes ont grandement profité de cette hausse et décident de retourner vers les énergies fossiles, malgré leurs engagements en faveur des énergies renouvelables.

Publicité Lire la suite

Les investissements dans le pétrole et le gaz s'intensifient, les géants du secteur pariant sur la poursuite de la demande. L'ère des fossiles n'est pas révolue. C'est ce que confirme le retour à l'exploration dans le pétrole et le gaz, effectué en particulier par les compagnies européennes.

Shell et TotalEnergies accusés de commercialiser du gaz russe

Parmi elles, le géant britannique Shell, accusé, avec l'entreprise française TotalEnergies de commercialiser du gaz russe et de gagner ainsi des centaines de millions de dollars depuis l'invasion de l'Ukraine. « Les exportations de GNL (gaz naturel liquéfié) de la Russie contribuent à financer la guerre de ce pays en Ukraine et en 2022, leur valeur est estimée à 21 milliards de dollars », dénonce l'ONG Global Witness dans son rapport.

NEW 🔴 Our latest investigation reveals that @Shell is estimated to have made 100s MILLIONS $$$ trading #RussianGas last year since the invasion of #Ukraine.https://t.co/Y0ARtlv7iL — Global Witness (@Global_Witness) July 2, 2023

Interrogés par l'AFP, Shell et TotalEnergies ont affirmé être liés par des contrats en cours, bien qu'elles se soient retirées des partenariats russes après l'invasion de l'Ukraine l'année dernière.

À lire aussiPétrole: où vont les méga-profits des compagnies?

Une transition énergétique ralentie

Le groupe Shell, mais aussi BP, sont récemment revenus sur leurs engagements en faveur des renouvelables. Au début de l'année, le PDG de Shell a déclaré que son groupe allait stabiliser ses dépenses dans les énergies vertes, le pétrole et le gaz restant ses priorités.

Les majors misent donc clairement sur la poursuite de la demande en fossiles. Selon Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS (Paris), les compagnies pétrolières n'ont jamais dit qu'elles allaient abandonner le pétrole et le gaz. Elles ont engagé depuis plusieurs années une diversification de leurs activités vers les énergies renouvelables et l'électricité. « Le dilemme pour eux est le suivant : si j'investis trop rapidement dans des énergies relativement nouvelles au détriment de mon cœur de métier, je risque d'être en avance sur la musique et je risque de ne pas avoir suffisamment d'argent et de rentabilité pour financer des investissements qui sont très lourds. À l'inverse, si je vais trop lentement, je risque d'être pris de vitesse par la transition énergétique. Donc, comment, en tant que compagnie pétrolière et gazière vivant du pétrole et du gaz parfois depuis un siècle, comment est-ce que je trouve le bon tempo qui consiste à accroître mes investissements dans ce qui n'est pas pétrole et gaz, tout en continuant à satisfaire les besoins mondiaux et à tirer parti des revenus et des profits pétroliers et gaziers qui restent encore aujourd'hui très importants ? », décrypte-t-il.

Des géants du pétrole qui poursuivent donc l'exploration, y compris en pleine mer, ce qui multiplie les risques pour la faune et la flore marines. Le nombre des forages en pleine mer a retrouvé en mai 2023 ses niveaux d'avant la pandémie. D'après l'Agence internationale de l'énergie, 528 milliards de dollars ont été investis cette année dans l'industrie pétrolière et gazière, soit le niveau le plus haut depuis 2015.

À lire aussiLe patron des énergies renouvelables de Shell quitte la société après un changement de stratégie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne