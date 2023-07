En plein marasme économique, la Turquie va augmenter ses taux d'imposition

L’inflation turque est à son plus bas niveau en 18 mois : 38,2% sur un an, c’était 85% en octobre 2022. Si le pays continue de souffrir de cette augmentation des prix et de la dépréciation de sa monnaie, il subit toujours les conséquences du séisme du 6 février. Le gouvernement souhaite justement réhausser ses taxes afin d’aider à la reconstruction.

L'objectif affiché est simple et ambitieux : il faut reconstruire plus de 600 000 logements, dont la moitié dès cette année. Un chantier titanesque puisque la Banque mondiale avait chiffré les dégâts du séisme du 6 février à 100 milliards de dollars. Pour financer ce plan de reconstruction, l'AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan, a déposé aujourd'hui un projet de loi au parlement afin d'augmenter de nombreuses taxes. Les sociétés seront imposées à 25% contre 20% actuellement. Les banques aussi voient leur imposition augmenter de 5 point passant de 25 à 30%. Les impôts des particuliers ne seront pas concernés, mais la taxe sur les véhicules motorisés sera doublée, a annoncé Abdullah Güler, président du groupe AKP au Parlement. Afin d'encourager le commerce extérieur, les entreprises les plus exportatrices devraient être exclues de ces augmentations de taxes. Recep Tayyip Erdogan, réélu à la présidence au mois de mai 2023, avait été fortement critiqué pour sa gestion et son impréparation au séisme qui avait causé la mort de 50 000 personnes.