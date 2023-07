France: Patrick Martin, élu nouveau président de l'organisation patronale du Medef

Geoffroy Roux de Bézieux a fait ses adieux aux adhérents du Medef après cinq années à la présidence. Les grands électeurs ont choisi le numéro 2 de l'organisation patronale, Patrick Martin, pour lui succéder.

« Est élu à la présidence du Medef avec 748 voix, soit 73,18% ... Monsieur Patrick Martin. »

C’est dans un ancien hangar de Meudon que Patrick Martin, 63 ans, ancien numéro 2 du Mouvement des Entreprises de France (Medef), a su rallier le soutien des grands électeurs. Élu face à sa concurrente Dominique Carlac’h, le nouveau président esquisse une suite commune pour les deux candidats. « Je voudrais dire à Dominique tout mon respect, toute mon affection. On a fait une vraie campagne. L'histoire n'est pas finie. », s'est exprimé Patrick Martin.

Une prise de fonctions le 17 juillet prochain

L’histoire n’est pas finie avec la candidate battue, mais la ligne Martin se dessine déjà, notamment par sa volonté de baisser les impôts de production.

« Je suis convaincu et nous sommes tous au Medef convaincus et on en a la démonstration à travers les excellents résultats obtenus avec les premières baisses d'impôts de production en termes d'investissement, en termes d'attractivité, en termes de création d'emplois, qu'il nous faut aller plus loin, tout simplement pour nous mettre à un niveau égal à celui de nos compétiteurs directs. », a annoncé le tout nouveau président.

« Ça ne s'est pas fait seul. Je voulais remercier d'abord tous les salariés du Medef. », a déclaré Geoffroy Roux de Bézieux, lors de ses adieux.

Le nouveau président Patrick Martin prendra ses fonctions le 17 juillet prochain, lors du conseil exécutif du Medef.

73,18 % : Merci !



Merci pour la confiance que vous m’avez apportée. Elle me touche profondément, et je tâcherai de m’en montrer digne.



Cette élection est un début, nous sommes partis pour 5 ans de travail, ensemble.



Maintenant, au travail ! pic.twitter.com/X8EUVlLYlz — Patrick Martin (@PMartin2023) July 6, 2023

