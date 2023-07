«Twitch a permis de rapprocher des personnes sur Internet mais aussi dans la vraie vie»

Entretien

Twitch est la plus grande plateforme en ligne de vidéo en direct. Elle réunit plus de cinq millions de chaînes actives par mois et pour la première fois organise un salon en Europe, la TwitchCon Paris 2023. Mike Minton est responsable de la monétisation du contenu sur Twitch. Un sujet particulièrement concernant pour les utilisateurs qui espèrent pouvoir vivre de leurs vidéos sur la plateforme. Entretien réalisé par Julien Gouesmat.

RFI : Il y a eu plus de 30 000 visiteurs à la dernière conférence à San Diego, comment expliquez-vous que Twitch arrive à faire vivre autant de personnes et réunir autant de monde ?

Mike Minton : Contrairement aux autres plateformes, Twitch n’a pas uniquement vocation à poster des vidéos, mais plutôt à créer des communautés. C’est l’interactivité entre le streamer et son public qui donne un véritable sens à la plateforme et rassemble les gens. De plus, si Twitch a permis de rapprocher des personnes en ligne partout dans le monde, il a aussi permis de le faire dans la vraie vie. Pour preuve, je viens de Seattle et il y a régulièrement là-bas des rassemblements que l’entreprise Twitch n’organise pas. Ils se font uniquement par la communauté. Cependant, il me serait très difficile de donner un chiffre exact du nombre de personnes qui arrivent à vivre de leur activité sur Twitch. Vivre de Twitch dépend de la situation personnelle du streamer, de l’endroit où il vit, etc. C’est très variable.

Justement, comment arrivent-ils à en vivre et à monétiser leur live ?

La base de tout, c’est l’abonnement. Quand un spectateur s’abonne à un streamer [le coût d’un abonnement à un streamer est de 3,99€/mois, NDLR] cela veut dire qu’il veut faire partie de la communauté, qu’il veut utiliser les émojis personnalisés, qu’il veut pouvoir afficher son badge d’abonné sur la plateforme. Par la suite, il peut offrir des cadeaux au streamer ainsi qu’aux membres de la communauté. Pour les petits streamers, c’est vraiment la meilleure méthode. C’est seulement quand votre audience grandit que la publicité sur votre chaîne prend plus de sens. Un streamer qui a un partenaire publicitaire peut même gagner autant d’argent qu’avec ses abonnements en ne diffusant que quelques minutes de publicité. Les plus gros streamers de la plateforme sont d’ailleurs tous avec un sponsor.

Récemment, vous avez changé votre politique de monétisation, en quoi consiste-t-elle désormais ?

Nous avions par le passé un programme appelé « Premium » qui n’était pas transparent. Nous avons donc conçu « Partner + » pour tous les streamers ayant plus de 350 abonnés mensuels. 70% de leurs bénéfices leur reviennent et les 30% restants vont à Twitch [les streamers de moins de 350 abonnés touchent 50 % de leurs gains sur Twitch, NDLR]. Ce changement a justement pour but d’augmenter le nombre de streamers qui touchent 70% de leurs bénéfices. Cela est également plus viable pour Twitch et nous permet d’avancer vers l’objectif de toujours payer plus les streamers.

