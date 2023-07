Le Festival d'Avignon, une prise de risque élevée pour les producteurs

Reportage

Le Festival de théâtre d’Avignon se poursuit dans le sud de la France. C'est l’une des plus importantes manifestations internationales du spectacle vivant dans le monde. Pour les petites compagnies, c'est aussi une vitrine, mais elle a un coût.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Avignon, Anne Verdaguer

Durant trois semaines (jusqu'au 29 juillet), la petite ville d’Avignon accueille près de 1 500 spectacles et autant de compagnies confirmées ou émergentes. Le festival est pour elles un grand marché à ciel ouvert pour trouver des producteurs et des diffuseurs pour leurs spectacles. La prise de risque est souvent élevée, et peut vite se transformer en gouffre financier.

Alors Avignon, en être ou non ? « Le plus important, c’est qu’on voit ton regard. » Il est 8h30 du matin au théâtre « 11 ». Une heure avant le début de la représentation de sa pièce K., Alexis Armangol, de la compagnie de théâtre « À cru », participe aux derniers réglages.

« Avignon, c’est un gros pari, explique-t-il. Est-ce qu’il va y avoir des spectateurs, déjà, mais aussi des professionnels, avec qui on peut créer du lien, des réseaux ? Et financièrement, pour toutes les compagnies et pour nous aussi, c’est un gros pari. Mais le plus important, c’est que le spectacle soit vu, c’est essentiel. »

Ces trois semaines coûteront entre 70 000 et 80 000 euros, prises en charge en partie par des dotations qui ne permettront pas de combler un certain manque à gagner.

« On nous a beaucoup dit qu’Avignon ça allait être l’horreur »

À l’autre bout de la ville, au théâtre Transversal, la compagnie suisse « Alors voilà » entame son premier Avignon, avec un sujet délicat : « C’est un spectacle qui s’appelle 'Y a pas de mal', et qui parle de la masturbation. »

Deux comédiennes sur scène et un spectacle plein d’espièglerie qui sera joué 18 fois pour un budget entre 12 000 et 15 000 euros. Alenka Chenuz et Amélie Vidon racontent : « En Suisse, quand on dit qu’on va jouer à Avignon, il y a une réaction de : "incroyable", comme si c’était l’aboutissement, on a réussi. »

« On nous a beaucoup, beaucoup dit qu’Avignon ça allait être l’horreur, et donc on essaie de garder un côté positif. Et puis, on verra bien comment ça se passe, on y va vraiment à la cool, sans trop de pression. »

► Retrouvez tous nos articles et reportages sur le Festival d'Avignon 2023 en cliquant ici

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne