Droits voisins: les groupes Le Monde, Le Figaro et Le Parisien-Les Échos assignent Twitter en justice

Alors qu’un accord a été trouvé avec Facebook et Google, plusieurs groupes de presse français attaquent Twitter en justice, car la firme d’Elon Musk refuse de négocier avec les entreprises de presse l’application des droits voisins.

Les groupes Le Monde, Le Figaro et Le Parisien-Les Échos reprochent au réseau social d'Elon Musk d'avoir toujours refusé de négocier l'application des « droits voisins », une extension du droit d'auteur entré dans le droit européen en 2019 et qui prévoit que les journaux, les magazines et les agences de presse soient rémunérés par les géants d'Internet lorsqu'ils utilisent leurs contenus.

Dans un communiqué, les éditeurs regrettent que les représentants du réseau social, malgré « plusieurs mois de démarches et de multiples relances », ne se soient jamais assis à la table des négociations.

Pour l'heure, la communication autour de cette démarche judiciaire vise surtout à évaluer la hauteur du préjudice, comme l'explique Vanessa Bouchara, avocate spécialiste en propriété intellectuelle et en numérique. « Ils annoncent une procédure en référé avec l’objectif d’obtenir les données chiffrées et statistiques qui permettront de déterminer le montant de la rémunération qui leur est due », explique-t-elle.

Et d’ajouter qu’« ils ont dû identifier un certain nombre d’utilisations d’articles de presse et ce qu’ils veulent savoir, c’est combien et à quel niveau ils ont été utilisés pour pouvoir définir le montant de la rémunération qui leur serait due si Twitter respectait la question des droits voisins ».

Condamnation financière ?

Car même si la France fut le premier pays à transposer en droit français la directive européenne sur les droits voisins, la loi ne chiffre pas les montants. En 2021, Google avait été condamné à une amende record de 500 millions d'euros pour ne pas avoir négocié de bonne foi avec les éditeurs de presse.

Alors que risque Twitter aujourd'hui ? La firme « risque d’être interdite d’exploiter les articles en question et surtout une condamnation financière », selon l’experte qui précise que le montant potentiel d’une condamnation est difficile à établir. « On ne peut pas comparer Twitter à Google, car Google, c'est le moteur de recherche par excellence et Twitter a des exploitations qui n’atteignent certainement pas le niveau de Google. Mais on peut s’attendre à des sanctions à hauteur de plusieurs millions d’euros », prédit Mme Bouchara.

Reste à voir si la menace suffira à contraindre Twitter à revenir à la table des négociations. Le passif d'Elon Musk permet d'en douter.

