Semi-conducteurs: Foxconn se retire d'un projet à 19,5 milliards de dollars en Inde

Le Premier ministre indien Narendra Modi, qui arrivera en France jeudi pour une visite d’État de deux jours, vient de subir un important revers économique. L’entreprise FoxConn, sous-traitant historique d'Appel, qui devait s’installer en Inde pour un projet à 19,5 milliards de dollars, s’est finalement désistée.

Faire de l’Inde l'un des leaders dans la fabrication des semi-conducteurs. C’était l’objectif depuis trois ans du Premier ministre Narendra Modi. À coup de grands plans, d’investissements massifs et de conférences internationales, le chef d’État avait tout tenté pour faire venir dans son pays les plus grandes firmes constructrices de semi-conducteurs.

La plus grande firme justement, FoxConn, géant taïwanais aux presque 200 milliards d’euros de chiffre d'affaires, devait s’installer dans le pays et venait d’acheter un site de 500 000 mètres carrés afin d’implanter son usine de puces et d'écrans.

Revers

Mais coup de tonnerre lundi 10 juillet : FoxConn qui devait s’allier à l’entreprise Vedanta pour ce projet se retire sans donner de raisons.

L’alliance à 19,5 milliards de dollars entre les deux groupes aux 100 000 emplois espérés ne verra pas le jour. C’est un pan entier de la nouvelle ère des hautes technologies annoncé par Modi qui s’est écroulé aujourd’hui.

