Cameroun: vers une fusion des deux principales organisations patronales

Encore un pas de plus dans la fusion annoncée des deux principales organisations patronales du Cameroun, le Gicam et Ecam, lors d'une assemblée générale extraordinaire à Douala. Le patronat camerounais espère à travers cette fusion renforcer son plaidoyer face au gouvernement.

Avec notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe Essomba

Le dernier verrou à la fusion des deux principales organisations patronales du pays a sans doute été levé au cours de cette assemblée générale extraordinaire. Les adhérents du Gicam d'une part et de Ecam d’autre part étaient appelés à entériner par vote l’accord de fusion annoncé il y a deux mois et qui depuis n'a eu de cesse d'alimenter la controverse et des remous au sein des milieux d’affaires à Douala.

Les pourfendeurs de ce processus de fusion avaient été jusqu'à porter l'affaire devant les tribunaux. Mais ils ont été déboutés de leurs différentes requêtes la veille même de la tenue de l'assemblée générale. Ainsi, c'est avec une certaine sérénité que les membres respectifs du Gicam du président Célestin Tawamba et de Ecam sous la conduite de Protais Ayangma se sont retrouvés pour sceller leur union, en vue, comme ils le défendent, « de renforcer les capacités opérationnelles des milieux d’affaires et accroitre leur poids vis-à-vis des pouvoirs publics et des instances internationales, dans l'objectif d'améliorer les conditions d'investissement au Cameroun ».

À la fin des travaux, le projet de fusion a été adopté à plus de 73% des participants. Il reste maintenant à voir la forme que prendra cette nouvelle organisation annoncée.

