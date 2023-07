Le fonds souverain libyen attaque en justice le frère du roi de Belgique

Le plus grand fonds souverain d'Afrique, le fonds souverain de la Libye, attaque en justice le frère du roi de Belgique. Ce fonds libyen est gelé depuis la révolution libyenne de 2011 et l'intervention militaire menée dans le pays sous l'égide de l'ONU. Il gérait initialement de l'argent public libyen, notamment l'argent du pétrole, en l'investissant sur les marchés financiers par exemple. Il accuse aujourd'hui le prince Laurent de Belgique de fraude et d'extorsion.

Le prince Laurent de Belgique et sa femme en juillet 2014 à Bruxelles. AP - Yves Logghe

L'affaire remonte à 2008, quand Mouammar Kadhafi dirigeait encore la Libye et était reçu dans les chancelleries occidentales. À l'époque, le gouvernement libyen passe un accord avec une association créée par le prince Laurent de Belgique, pour un projet de reforestation, le tout pour 17 millions d'euros. Deux ans plus tard, les autorités libyennes annulent l'accord. Puis éclatent les printemps arabes, l'intervention militaire occidentale en Libye... Le prince belge essaye de récupérer l'argent du contrat et multiplie les recours en justice y compris contre le fonds souverain libyen, qui détient 14 milliards d'euros en Belgique. Des fonds gelés depuis plusieurs années en raison de la guerre civile en Libye. Le prince Laurent réclame au total près de 70 millions d'euros au fonds souverain pour compenser son préjudice. Ce jeudi le fonds a donc contre-attaqué, en portant plainte contre le frère du roi de Belgique. Il l'accuse notamment d'avoir menacé de faire pression sur la justice pour influencer les décisions concernant le fonds souverain, espérant ainsi que le fonds lui verse de l'argent.