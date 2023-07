La Chine annonce un rebond de sa croissance cachant de grandes difficultés économiques

La Chine a vu sa croissance accélérer au deuxième trimestre, selon des chiffres officiels publiés lundi 17 juillet. Mais ils masquent les difficultés de la deuxième économie mondiale, confrontée à une conjoncture délicate et un chômage record des jeunes.

Au deuxième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) a bondi sur un an de 6,3 %, selon le Bureau national des statistiques (BNS). Ce rythme de croissance, qui ferait bien des envieux dans la plupart des grandes économies, est toutefois très inférieur aux attentes d'analystes (7,1 %). Ce chiffre est également trompeur, car la comparaison se fait toujours avec la même période un an plus tôt : en 2022, elle avait été de seulement 0,4 % au deuxième trimestre, plombée en grande partie par le confinement de la capitale économique Shanghai.

D'un trimestre à l'autre en revanche, base de comparaison plus réaliste, la croissance du géant asiatique se tasse à 0,8 %, après une hausse de 2,2 % sur la période janvier-mars.

L'économie chinoise fait face « à une conjoncture internationale complexe et difficile, et à des tâches ardues pour la réforme, le développement et assurer la stabilité » du pays, a admis devant la presse un porte-parole du BNS, Fu Linghui.

La reprise post-Covid du début d'année, qui tarde toujours à se concrétiser dans certains secteurs, tend ces derniers mois à s'essouffler.

Le taux de chômage des jeunes atteint un record

« Au deuxième trimestre, cette dynamique a perdu de sa vigueur en raison d'une baisse de la demande mondiale en biens (chinois) qui a pesé sur les exportations, la faiblesse du secteur immobilier et de manière générale une demande intérieure insuffisante », indique à l'AFP l'économiste Erin Xin, de la banque HSBC.

Le taux de chômage des jeunes Chinois âgés de 16 à 24 ans a ainsi atteint un nouveau record en juin, à 21,3 %. Le chiffre général est pour sa part stable d'un mois sur l'autre (5,2 %) mais il ne tient compte que des chômeurs comptabilisés dans les grandes villes.

Les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, ont quant à elles connu en juin un nouveau tassement. L'indicateur est certes en hausse sur un an (+3,1 %) mais ce rythme est bien moindre que celui de mai (12,7 %).

« La consommation reste un moteur de la reprise, a expliqué Erin Xin. Dans certains secteurs, notamment les services, la reprise a été particulièrement forte » malgré des dépenses plus « faibles » qu'avant la pandémie, nuance l’économiste.

La croissance, un sujet politique et sujet à caution

Rare embellie parmi les indicateurs publiés lundi : la production industrielle a progressé en juin (4,4 %), contre 3,5 % le mois précédent. Les analystes tablaient sur un rythme plus modéré (2,5 %) de cet indicateur qui donne un aperçu de l'activité dans le secteur industriel.

Le chiffre officiel de la croissance en Chine, éminemment politique et sujet à caution, n'en reste pas moins toujours scruté de près compte tenu du poids de la deuxième économie mondiale.

La Chine vise environ 5 % de croissance cette année, un objectif qui pourrait toutefois être difficile à atteindre, a averti le Premier ministre chinois Li Qiang.

Il faut « se préparer psychologiquement à voir d'autres signes de grave détérioration de l'économie chinoise », mettent en garde les analystes de SinoInsider, un cabinet spécialisé sur la Chine, basé aux États-Unis.

« Faire preuve de scepticisme à l'égard des données officielles »

Ce dernier souligne que le secteur immobilier, longtemps un moteur de l'économie chinoise, reste englué dans une crise, qui menace la survie des promoteurs. Voilà pourquoi, il faut « faire preuve de scepticisme à l'égard des données officielles », selon SinoInsider.

Pour stimuler l'activité, la banque centrale a procédé ces dernières semaines à plusieurs réductions de taux, au moment où nombre d'économistes plaident davantage pour un plan de relance. Les autorités privilégient pour l'heure des mesures ciblées et se refusent à lancer un tel plan qui creuserait l'endettement.

