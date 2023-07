Turquie: tournée du président Erdogan dans les pays du Golfe

Recep Tayyip Erdogan entame une tournée de deux jours dans la région du Golfe. Le voyage du président turc commence par les Émirats arabes unis, puis passe par l'Arabie saoudite et le Qatar. L'objectif affiché du chef de l'État turc est d'attirer des investissements en provenance des pays du Golfe vers son pays. En proie à l'inflation galopante, la Turquie en a grandement besoin.

Ankara espère 10 milliards de dollars d'investissements directs dans très peu de temps. D'autres ressources financières pourraient être mobilisées plus tard. Des investissements allant jusqu'à 30 milliards par le biais notamment des privatisations et des acquisitions dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et dans la Défense.

La Turquie a besoin de cet argent pour rebondir. Après avoir dépassé 85% en octobre, l'inflation a certes baissé grâce au changement radical de la politique des taux, mais elle dépasse encore 38%. Les réserves de change de la Banque centrale turque sont au plus bas. Et il ne faut pas que la croissance prévue à 3,2% cette année par la Banque mondiale s'essouffle.

De nombreux investisseurs occidentaux, qui ont fui le pays, n'y sont toujours pas revenus. Seuls les pays du Golfe seraient capables de combler ce manque. Ce qui a forcé le président turc à chercher à améliorer ses relations avec ces pays. Le ministre turc du Trésor et des Finances, Mehmet Simsek, ainsi que le vice-président Cevdet Yilmaz ont été dépêchés sur place le mois dernier pour discuter des détails de possible coopération.

