UBS va encore payer des centaines de millions de dollars pour les risques pris par Credit Suisse

Il y a un peu plus de quatre mois, la banque Credit Suisse, numéro 2 dans le pays, faisait faillite et provoquait un début de panique sur les marchés. Sous la pression des autorités helvétiques, UBS s'était résolu le 19 mars à racheter son principal rival, rachat finalisé le 12 juin dernier pour un peu plus de 3 milliards d'euros. Et depuis, la vénérable institution n'en finit plus de voir la facture grossir.

En mars 2023, UBS s'était résolu à racheter son principal rival, Credit Suisse. AP - Michael Buholzer

La reprise s'accompagnait déjà de plans d'économies drastiques : jusqu'à un tiers des 120 000 employés issus de la fusion des deux structures pourraient perdre leur travail à la rentrée. La presse helvétique évoque jusqu'à 35 000 suppressions d'emplois. À lire aussiFeu vert en Suisse à une commission d'enquête parlementaire sur le rachat de Credit Suisse Des preuves de défaillance En avalant Credit Suisse, UBS s'est aussi retrouvé à devoir gérer les litiges, liquider les vieilles affaires que son ancien rival traînait comme un boulet, comme le rachat du fonds d'investissement américain Archegos. Le fonds avait pris des risques inconsidérés en 2021 en empruntant de l'argent à des banques puis en se trouvant dans l'incapacité de couvrir ses positions lorsque les marchés s'étaient retournés. Son implosion avait coûté plus de 5 milliards de dollars à Credit Suisse. Cet épisode a valu à l'institution les remontrances des autorités financières américaine et britannique qui estiment que ses dirigeants ont fait preuve de défaillance. La FED et la Banque d'Angleterre lui ont donc imposé deux amendes pour un total de 387 millions de dollars, soit dix fois plus que ce que la banque avait provisionné pour anticiper ces sanctions. Une facture que va donc devoir régler UBS. En mai, la banque avait déclaré mettre 4 milliards d'euros de côté pour faire face à toutes les poursuites engagées contre Credit Suisse. À écouter aussiSVB, Crédit Suisse, zone euro: qui peut sauver les banques?