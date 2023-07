Cybersécurité: Thales veut acquérir le géant américain Imperva

Le groupe Thales, spécialiste de l'aérospatiale, de la défense, de la sécurité et du transport terrestre, ambitionne de devenir un leader mondial de la cybersécurité. Et pour y parvenir, le groupe français est prêt à acquérir un champion américain du secteur, le groupe Imperva, éditeur de logiciels et de services, selon l’annonce du groupe français via un communiqué mardi 25 juillet.

Texte par : RFI Suivre

Basé à San Mateo en Californie, Imperva est un leader de la cybersécurité qui protège les applications critiques, ainsi que les données à grande échelle. Le groupe est présent sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Il opère dans 180 pays.

Un champ de bataille virtuel

L'entreprise est valorisée à 3,6 milliards de dollars. Avec cette acquisition, Thales bénéficiera d'un apport supplémentaire de chiffre d'affaires d'environ 500 millions de dollars annuels et pourra proposer un large portefeuille de produits et de solutions de cybersécurité.

Depuis la pandémie, et malgré un climat économique en berne, la cybersécurité a le vent en poupe. Elle est d'ailleurs devenue un champ de bataille virtuel qui implique États, entreprises, groupes criminels et pirates informatiques.

Selon le cabinet Gartner, le marché de la cybersécurité atteindra 267 milliards de dollars en 2026, contre 172 milliards d'euros, l'an dernier. Mais le coût mondial des dégâts des cyberattaques s'établira à 10 000 milliards, selon les consultants de McKinsey.