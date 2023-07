La compagnie Air Antilles au bord de l'implosion

C'est le treizième jour de grève chez Air Antilles et Air Guyane. Les deux filiales du groupe Caire, qui assurent les vols vers une trentaine de destinations des Caraïbes, sont vent debout contre leur direction. Ce sont les pilotes qui ont lancé le mouvement le 15 juillet dernier pour réclamer une augmentation de salaire. Le dialogue social est à tel point rompu que les ministres des Outre-mer et des Transports ont été alertés, face à la menace de cessation de paiement qui plane sur les deux compagnies aériennes. Mais ce bras de fer entre pilotes et direction n'est que l'arbre qui cache la forêt. C'est toute une entreprise qui dénonce un manque de transparence et réclame de meilleures conditions de travail.

C’est le treizième jour de grève chez Air Antilles et Air Guyane. Thomas SAMSON / AFP

Texte par : RFI Suivre

« Les actionnaires étaient prêts à recapitaliser le groupe, mais désormais la confiance est perdue, et tout le monde recule », a indiqué à l'AFP mardi Éric Koury, le PDG du groupe Caire qui entend déposer auprès du tribunal une cessation de paiement. La grève des deux compagnies qui opèrent entre les Antilles et la Guyane devait initialement durer du 14 au 19 juillet, mais le feu de la colère des pilotes continue donc de se propager chez Air Antilles. Derrière les revendications propres à une profession, il y a aussi une exigence de réponses d'une direction à la gestion opaque, selon les mots de Liliane Gaschet, secrétaire générale adjointe du syndicat Unsa de la Guadeloupe. Des centaines de familles menacées « Il y en a qui n'ont pas eu le paiement d'heures supplémentaires, qui ont fermé les yeux sur des conditions de travail déplorables, des techniciens qui sont dans une situation qui est absolument inacceptable, même leurs locaux sont extrêmement décourageants. On ne peut pas laisser des gens travailler dans une telle situation ou dire qu'il n'y aurait pas d'argent. Il est indispensable que la direction fasse preuve de plus de clarté, qu'elle montre ses chiffres, et nous pourrons développer un dialogue qui nous permettra de trouver de meilleures solutions à la survie d'Air Antilles. » Tous les syndicats n'ont d'ailleurs pas appelé à la grève, mais le ralentissement des vols implique de fait le personnel au sol. Les collectivités et la Chambre de commerce et d'industrie ont été sollicitées pour jouer les médiatrices et éviter que 300 familles se retrouvent sans revenu du jour au lendemain.