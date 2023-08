France: en Provence, des centaines de parcelles de lavande ravagées par une chenille

Les parcelles touchées s'étendent de la Drôme au Vaucluse en passant par les Alpes-de-Haute-Provence. Ces dernières semaines, certains agriculteurs ont perdu la totalité de leurs récoltes en seulement quelques jours.

C'est une véritable catastrophe pour les exploitants de la filière qui ne savent pas encore s'ils seront être indemnisés : des milliers d'hectares de champs de lavande devenus grisâtres ont été rongés par des chenilles, selon la filière.

De mémoire d'agriculteur, « c'est du jamais vu », explique Alain Aubanel, président du Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (Cihef). « Ce sont des chenilles qui arrivent d'Afrique du nord. Les papillons arrivent avec le sirocco. Et il y avait une telle densité de chenilles qu'en trois ou quatre jours, les champs ont été complétement détruits », a-t-il précisé.

Pour les agriculteurs touchés, il y a deux types de conséquences selon lui : « On avait un marché qui était plutôt engorgé et saturé, avec pas mal de stock. Donc vu que la récolte est vraiment très mauvaise, on va déstocker un peu de marchandises. Après, au niveau des producteurs, quelqu'un qui a une demi-récolte, voire pas de récolte du tout, ça va être extrêmement compliqué. ».

Un impact sur le tourisme

Mais ces chenilles n'ont pas que des conséquences agricoles. C'est tout un secteur de l'économie locale qui est affecté. « Le téléphone sonne tous les jours pour demander "Où est-ce qu’on peut voir des champs de lavande ?" Il n'y en a plus et les touristes nous disent "C'est bien dommage, on viendra l’année prochaine." Cela a des conséquences sur tout ce qui tourne autour de la lavande », s'inquiète Alain Aubanel, lui-même producteur-distillateur à Chamaloc.

Pour l'instant, l'État n'a pas annoncé n'indemnisations pour les agriculteurs.

