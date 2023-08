L'Arabie saoudite crée une société pour financer les événements sportifs majeurs

Avec Sadio Mané, N'Golo Kanté ou encore Karim Benzema dans ses clubs de football, l'Arabie saoudite, premier exportateur de pétrole brut au monde, cultive son « soft power » par le sport et confirme qu'elle veut diversifier ses activités économiques, au-delà de l'exploitation du pétrole. Le fonds souverain du pays a annoncé ce dimanche 6 août la création d'une société d'investissements spécialisée dans le sport.

Publicité Lire la suite

C'est l'un des fonds souverains les plus riches du monde, alimenté par la manne du pétrole.

Le fonds d'investissement détenu par l'Arabie saoudite va créer une société destinée à accélérer la croissance du secteur du sport dans le pays, à acheter des droits de diffusion d'évènements sportifs ou encore à développer l'accueil de grandes compétitions sur son sol.

Aucun budget précis n'a été donné pour l'instant, mais le fonds gère au total de plus de 600 milliards de dollars d'actifs. L'Arabie saoudite semble ces derniers mois vouloir imiter le Qatar en investissant de plus en plus dans le sport.

Des clubs saoudiens ont ainsi signé récemment avec Cristiano Ronaldo, avec l'international sénégalais Sadio Mané, ou encore avec l'ancien attaquant du Real Madrid Karim Benzema, actuellement Ballon d'or France football.

L'Arabie saoudite finance aussi un circuit international de golf, et accueille depuis deux ans un grand prix de Formule 1.

À lire aussiL'Arabie saoudite va continuer à réduire sa production de pétrole

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne